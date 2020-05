Nieuwe reeks van dochter Martien Meiland vanaf dinsdag op VIJF

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

In de eerste aflevering van de reality serie 'Wat Wil Maxime?' gaat Maxime Meiland uitzoeken wat ze in hemelsnaam in haar leven wil.

Wil ze daten? Een eigen carrière opstarten? Wat gaat de familie Meiland straks in Nederland doen? En hoe zit het eigenlijk met de vader van Claire?

Maxime: 'De vader van Claire is sinds de zwangerschap al niet meer in beeld en heeft nooit contact gezocht.'

'Wat Wil Maxime?', vanaf dinsdag 12 mei om 21.25 uur op VIJF.