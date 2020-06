Nieuwe presentatoren bij de duidingsprogramma's op Radio 1

Vanaf september presenteren Ruth Joos en Xavier Taveirne beurtelings 'De Ochtend' op Radio 1. In 'De Wereld Vandaag' wisselen Ruth Roets en Gert Geens elkaar elke week af.

Michael Van Droogenbroeck gaat in 'De Ochtend op Zaterdag' ontbijten bij een toppoliticus met wie hij terugblikt op de week.

Ruth Joos ruilt 'De Wereld Vandaag' voor 'De Ochtend'. Die presenteert ze elke week afwisselend met Xavier Taveirne. Ze worden bijgestaan door Benedikte Coussement. Zij zorgt voor updates en reacties op de belangrijkste nieuwsverhalen.

Ruth Joos: 'Ik cirkelde er al een poosje omheen, maar ben er nu eindelijk beland: daar waar elke radiomaker wel eens wil zitten. De vroege ochtenduren. Radio was de voorbije maanden zo aanwezig, zo nabij en informatie was zo cruciaal; ik wil die behoefte in het volgende seizoen goed invullen. Zeer blij ook dat ik in één adem mag genoemd worden met dat topteam dat er al zit. En dan nu: zomerslaap!'

Bij 'De Wereld Vandaag' blijft Ruth Roets op post. Zij wisselt af met Gert Geens, die de plaats in neemt van Ruth Joos. Gert is bekend van Sporza radio en viel eerder al in bij 'De Ochtend' en 'De Wereld Vandaag' in vakantieperiodes.

Gert Geens: 'Mijn Sporza-hart klopt al een hele tijd, maar de interesse voor het 'andere' nieuws is met de jaren alleen maar gegroeid. Vandaar dat 'De Wereld Vandaag' presenteren – zonder Sporza los te laten – naast een stevige uitdaging toch ook een radiodroom is die uitkomt. Het vervolg van 2020 kondigt zich nog heel boeiend aan, met de regeringsvorming, de Amerikaanse verkiezingen, en niet te vergeten – als corona het toelaat – een heel drukke sportkalender, en ik ben heel blij dat ik daarbij op de eerste rij mag zitten. '

In het weekend wordt voormalig nieuwslezer Jan Van Delm zaterdag en zondag de vaste presentator van 'De Ochtend'. Op zaterdag gaat Michaël Van Droogenbroeck op bezoek bij toppolitici voor een politiek ontbijtgesprek.

Michaël Van Droogenbroeck: ''De Ochtend' weer op de kaart zetten met politieke interviews. Dat was de uitdaging waar we twee jaar geleden aan begonnen. En daar zijn we ook in geslaagd, denk ik, dankzij een heel goed team. Het was erg fijn om te doen, maar het ochtendritme was ook erg vermoeiend. Vanaf september keer ik terug naar financieel-economische verslaggeving voor VRT NWS, over de grootste economische crisis in decennia. Maar de liefde voor de radio zal nooit helemaal verdwijnen, en daarom ben ik blij dat ik voortaan elke zaterdag op ontbijt kan bij een politicus.'

Naast Michaël blijven ook andere VRT-experts vaste gasten in 'De Ochtend', met analyse en duiding: Ivan De Vadder, Leen De Witte, Riadh Bahri, Björn Soenens, Veerle De Vos, Peter Vandenbempt en vele anderen.