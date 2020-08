Nieuwe podcast 'NRJ Terrazza' met Toon Smet

Foto: NRJ

Vanaf dinsdag 11 augustus kan je via je favoriete podcast-app luisteren naar de nieuwe podcast-reeks van radiozender NRJ: 'NRJ Terrazza'.

DJ Toon Smet trekt dwars door Vlaanderen, naar het favoriete terras van 5 epic gasten: zanger Metejoor, TikTokkers en social media-goeroes Céline Dept & Michiel Callebaut, Red Flame Tessa Wullaert, influencer en onderneemster Jitske Van de Veire en rapper/zanger/producer TheColorGrey.

Metejoor

​​​​​​​In de eerste aflevering zakt Toon af naar het pittoreske Vosselaar in de Kempen. In café ‘De Lindekens’ is Metejoor zijn terrasgast. Je komt te weten waarom Joris Van Rossem zichzelf Metejoor heeft genoemd en waarom dat tijdens de week ook wel ‘Meneer Metejoor’ wordt.

De zanger onthult verder hoe zijn carrière amper 3 jaar geleden begon en waarom hij lang niet op een podium durfde te staan.

'Sport en lesgeven dat kan je goed, dus doe dat. En dat zal het dan zijn. Muziek had ik echt proberen te verdringen.'

'Op dat podium ben je ineens ik weet niet wat en iedereen is fier en de dag erna sta je terug in het schooltje en dan is alles terug normaal. Dat is wel echt goed. Dat raad ik eigenlijk elke artiest aan.'

Je komt ook te weten waar hij als artiest nog van droomt: 'Ik hoop echt, echt waar eens op zo een 'Liefde Voor Muziek', want dat past heel goed bij mij, bij die emotie.'

Dat hij ondertussen de gezelligste zanger van het moment is hoor je als plots zijn buurvrouw op het terras passeert.

'NRJ Terrazza', de podcast, nu online! Te beluisteren, maar ook te bekijken via YouTube. Alle info op NRJ.be.

En ter info: de opnames vonden plaats in juni, toen de Corona-situatie iets milder was dan nu. Maar uiteraard werd ook toen rekening gehouden met alle maatregelen.