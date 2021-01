Nieuwe gratis sportzender Play Sports Open bij Telenet

Foto: VIER - © SBS Belgium 2018

Vanaf dinsdag 2 februari voegt Telenet een nieuwe lineaire zender toe aan zijn basisaanbod. Op Play Sports Open vinden alle Telenet TV-klanten een selectie van wedstrijden uit verschillende competities van Play Sports, met Premier League, Europa League, Eredivisie, ATP en WTA Tennis, Belgisch Hockey en Basketbal, Veldrijden, Formule 1 en MXGP.

Het aanbod wordt vervolledigd met eigen programma’s en documentaires. Speciaal voor de nieuwe zender worden enkele luchtige, nieuwe sportprogramma’s ontwikkeld zoals een editie van 'De Container Cup' voor beloften, een EK-quiz 'Match van de Waarheid' en topdocumentaires over het reilen en zeilen bij voetbalclubs zoals RSC Anderlecht en Royal Antwerp. De nieuwe gratis zender past in de strategie van Telenet om altijd het beste entertainment te selecteren voor zijn klanten, en hen tegelijk ook net dat ietsje meer aan te bieden. Play Sports Open schiet op 2 februari om 18u uit de startblokken met een openingstalkshow, gevolgd door twee matchen uit de Premier League. Alle Telenet TV-klanten vinden de zender vanaf dan terug op kanaal 11.

Zo breed mogelijk entertainmentaanbod voor alle Telenet-klanten

De beste programma’s van eigen bodem, nieuwe internationale topreeksen en straffe sportprestaties: we willen ze gezien hebben en erover kunnen meepraten. Telenet bekijkt dan ook al sinds de lancering van digitale televisie hoe het zijn klanten al het beste van entertainment kan voorschotelen, en tegelijk dat ietsje meer kan aanbieden. In dat kader biedt Telenet vaak gratis extra content aan alle televisieklanten. Zo waren er al kleine extra programma’s rond de populaire reeksen 'De Mol', 'Love Island' en '#Likeme'; bundelde Telenet 'specials' rond Woestijnvis of 'F.C. De Kampioenen'; konden alle Telenet-klanten het programma 'Bake off Junior' integraal als eerste bekijken en loopt momenteel het 24/7 live kanaal van 'Big Brother'. De focus lag tot nu toe vooral op televisieprogramma's en fictie. Maar entertainment, dat is uiteraard ook sport. Telenet wil nu ook zijn sportaanbod naar een breder publiek trekken en lanceert daarom het nieuwe lineaire kanaal Play Sports Open.

Dieter Nieuwdorp, verantwoordelijke marketing bij Telenet: 'Jaarlijks investeren we aanzienlijk in de aankoop van rechten voor zenders, films, series en sport, zowel lokaal als internationaal. Het merendeel hiervan wordt aangeboden via Telenet TV, aangevuld met optionele pakketten Streamz, Play More en Play Sports. Wie minder interesse heeft in een dergelijk pakket, kan veel van de films en series op een later moment ook op lineaire televisie zien. Maar voor sport ligt dit anders, gezien het 'live' karakter. Terwijl sport toch ook net een van de meest besproken en verbindende onderwerpen is. Sportliefhebbers kunnen vandaag terecht op de lineaire zenders waar de grote sportevents worden uitgezonden. De fans die graag alles op de voet volgen, kunnen een abonnement nemen op ons totaalpakket Play Sports. Af en toe zetten we al wel eens een match open voor al onze klanten, en we hebben besloten om op een meer structurele manier een beperkte maar attractieve selectie van ons sportaanbod aan te bieden aan alle Telenet TV-klanten. Met Play Sports Open mikken we op kijkers die wel eens een match van de Premier League of een Formule 1 race willen zien, maar niet per se de hele competitie volgen. Met initiatieven als deze nieuwe zender willen we bevestigen dat het beste van entertainment absoluut bij Telenet te vinden is en bieden we al onze klanten weer net dat ietsje meer.'

Play Sports Open: sportprogramma’s voor de occasionele sportliefhebber

Play Sports Open zal een selectie bevatten van matchen uit de Premier League, Europa League, Eredivisie, ATP en WTA Tennis, Belgisch Hockey en Basketbal, Veldrijden, Formule 1 en MXGP. Het aanbod van live sport wordt aangevuld met eigen sportprogramma’s en documentaires. Zo werkt productiehuis Woestijnvis aan een belofte-editie van 'De Container Cup', een EK-quiz 'Match van de Waarheid' en documentaires over het reilen en zeilen bij voetbalclubs RSC Anderlecht en Royal Antwerp.

De nieuwe lineaire zender komt vanaf 2 februari 2021 op kanaal 11 (het huidige Telenet-infokanaal) in het basisaanbod van digitale televisie en in YUGO bij Telenet. Play Sports Open trapt die dag af om 18.00 uur met een openingstalkshow, gepresenteerd door Bart Raes en sidekicks Rik Verheye en Dennis Xhaët. Zij bespreken samen met hun gasten – onder andere Imke Courtois, Kris Wauters, Eric Goens, Carl Dircksens, Paul Herygers en Yanina Wickmayer - wat de Play Sports Open-kijker allemaal kan verwachten van het nieuwe sportkanaal. Meteen na de talkshow volgt 'Studio Live' met de Premier League-matchen Wolverhampton – Arsenal en Man United – Southampton.

De zender is exclusief beschikbaar voor alle Telenet TV-klanten. De Belgische voetbalcompetitie blijft, net als de Italiaanse, Spaanse en Duitse, exclusief voorbehouden voor de abonnees van Play Sports en zal niet op de open zender getoond worden.

Stefaan Kestens, verantwoordelijke voor Play Sports en Play Sports Open: 'Met deze zender willen we een deel van ons sportaanbod toegankelijk maken voor een breder publiek. Genialiteit is te mooi om te missen, zoals we in onze laatste Play Sports campagne zeiden: deze filosofie willen we dan ook waarmaken voor al onze televisieklanten. Omdat we mikken op de 'occasionele sportfan' en zijn of haar gezin, willen we ook programma's aanbieden die hen zullen aanspreken. Niet alleen uitgebreide analyses van matchen dus, maar ook luchtige en ludieke programma’s, zoals 'De Container Cup' of een sportquiz. We mikken op zo'n 8 à 10 programma's per jaar te kunnen aanbieden.'

Play Sports: voor fans van Belgisch voetbal en zij die niets willen missen van hun favoriete competities

De absolute sportliefhebber die alle matchen en hele competities wil volgen, kan uiteraard nog steeds terecht bij Play Sports. Met 6 Play Sports- en 6 Eleven-kanalen, uitgebreide analyses en het volledige aanbod van wedstrijden uit de Premier League, Europa League, Eredivisie, ATP en WTA Tennis, Belgisch Hockey en Basketbal, Veldrijden, Formule 1 en MXGP – én de Jupiler Pro League, La Liga, Serie A, Bundesliga, FA Cup, NBA, NFL en golf blijft dit pakket immers de thuisbasis voor de sportfans die niets willen missen.

Overzicht van de nieuwe programma’s:

'De Container Cup'/beloften – vanaf 5 april

Binnenkort start op VIER het tweede seizoen van 'De Container Cup', de topsportcompetitie waarin atleten uit alle mogelijke disciplines het tegen elkaar opnemen. Maar elke zichzelf respecterende competitie heeft ook een beloftenreeks. Daarom kan u vanaf 5/4 kijken naar 'De Container Cup voor beloften', waarin de kijker elke dag kennismaakt met een talentvolle jonge atleet. Ontdek nu al wie onze topsporters van de toekomst worden!

'De Match van de Waarheid' (voorjaar/zomer 2021)

'De Match van de Waarheid' is een quiz waarin teamkapiteins Erik van Looy en Pedro Elias, in aanloop naar het EK, de potentiële EK-tegenstanders van onze Rode Duivels vrolijk van hun voetstuk duwen.

Wie kan immers het Italiaanse elftal nog vrezen in de wetenschap dat één van hun spitsen Kevin Lasagna heet? Inderdaad, dat gaat niet. Gilles Decoster presenteert deze ideale EK-voorbereiding voor kenners en liefhebbers. Erik en Pedro omringen zich met roemruchte Rode Duivels, bekende fans en af en toe een ereburger van Ninove.

'Zot van de Duivels' (najaar 2021)

Eric Goens herbeleeft met enkele ex-Rode Duivels de meest memorabele toernooien waar ons land aan deelnam. Sappige anekdotes wisselen nostalgie en intense terugblikken af. Een hommage aan de Duivels van weleer, die decennialang de basis legden voor de huidige gouden generatie.

'Kantine' (najaar 2021)

Eric Goens' bekende recept krijgt een vervolg. In het tweede seizoen van 'Kantine' passeren niet enkel mensen uit het voetbal, maar ook uit andere sporten de revue. In zijn onnavolgbare stijl legt Eric Goens zijn 'gasten met een verhaal' op de rooster in zijn oer-Vlaamse Kantine, en peutert hij de meest interessante feitjes - zowel sportief als menselijk - uit hun ziel.

Documentaire RSC Anderlecht (voorjaar 2021)

Een unieke blik achter de schermen van het vernieuwde RSC Anderlecht. Een club in ontwikkeling. Een club met veel verwachtingen. De kijker volgt de intense zoektocht naar nieuwe successen van coach Vincent Kompany, een nieuwe generatie talentvolle Belgen, een veeleisend bestuur en de vele supporters met een paarswit hart.

Documentaire Royal Antwerp FC (voorjaar 2021)

In deze documentaire volgen we het reilen en zeilen binnen de oudste voetbalclub van het land. De sportieve prestaties van het team van Frank Vercauteren zijn de rood-witte draad met alle verhoopte successen en eventuele ontgoochelingen, maar ook alle grote en kleine verhalen achter en rond stamnummer 1 worden in beeld gebracht.