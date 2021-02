Nieuwe fictieserie 'Fair Trade' start maandag bij VTM

Foto: © Streamz 2020

Actie, spanning, zwarte humor, corruptie en tragiek: dat zijn de ingrediënten van de 8-delige fictiereeks 'Fair Trade' die vanaf maandag 15 februari om 22.05 uur van start gaat op VTM en VTM GO.

'Fair Trade' werd geschreven en geregisseerd door Marc Punt die eerder ook instond voor onder meer 'Matroesjka's'. De serie kan rekenen op een topcast: Ella-June Henrard en Kevin Janssens vertolken de hoofdrollen van corrupte inspecteurs bij de Antwerpse drugsbrigade en worden geflankeerd door een hele resem topacteurs als Peter Van den Begin, Axel Daeseleire, Tine Reymer (voor de eerste keer samen met echtgenoot Peter Van den Begin op de set), Charlotte Timmers, Manou Kersting, Sven De Ridder, Jeroen Perceval en Daphne Wellens.

In de eerste aflevering op maandag 15 februari om 22.05 uur bij VTM nemen commissaris Wally Wilson (Kevin Janssens) en hoofdinspecteur Robin De Rover (Ella-June Henrard) bij een illegale huiszoeking een lading cocaïne in beslag die eigendom was van misdaadbaas Patrick Paternoster (Peter Van den Begin). Wilson stelt Paternoster een deal voor. Terwijl Wilson in het gezelschap van een stel dure callgirls een wild feestje bouwt, krijgt Robin een tip over een grote drugstransactie in de haven. Hierdoor verliest Paternoster opnieuw een smak geld. Hij zint op wraak...

Bekijk hier de preview:

De afleveringen van 'Fair Trade' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Fair Trade', maandag 15 februari om 22.05 uur bij VTM.