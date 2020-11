Nieuwe channelmanagers voor Qmusic en Willy

Foto: © DPG Media 2020

Het nieuwe management van de radiozenders van DPG Media is bekend. Michael Dujardin start begin 2021 als channel manager van Qmusic en Annelies Orye gaat meteen aan de slag als channel manager van Willy. Met deze nieuwe functies nemen beiden de eindverantwoordelijkheid van de zenders ​op zich.

Eerder dit jaar was Robin Vissenaekens al gestart als channel manager van Joe, waardoor elke radiozender nu zijn eigen aanvoerder heeft.



Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv & streaming, licht de nieuwe structuur toe: 'De radio-afdeling van DPG Media krijgt een nieuw leadership met daarin een centrale rol voor de channel managers. We brengen zo de sturing dichter bij de zenders en kiezen voor sterke profielen met een brede kijk op het radiomaken, de digitalisering en de relatie met de luisteraar.'



Michael Dujardin is geen onbekende binnen DPG Media. Hij werkte eerder al 13 jaar op de Medialaan, eerst als channel manager van JIM en VTMKZOOM en later als Marcoms manager bij TV. De voorbije 7 jaar was hij Head of Marketing & Media bij Tomorrowland en in die rol verantwoordelijk voor de communicatie, content-productie en internationale media-partnerships.

Michael Dujardin: 'Qmusic is één van de mooiste mediamerken van ons land. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om samen met het gepassioneerde team te kunnen bouwen aan een ambitieuze toekomst, met focus op de sterkhouders van nu, straffe acties en digitale innovatie. Bij Tomorrowland heb ik geleerd hoe belangrijk het is om je community centraal te stellen in alles wat je doet. Ik ben heel dankbaar dat ik de afgelopen jaren mijn steentje heb mogen bijdragen aan het succesverhaal van één van de mooiste exportproducten van ons land. Op de Medialaan ga ik veel vertrouwde gezichten tegen het lijf lopen, dus dat wordt leuk. Bovendien viert Qmusic volgend jaar z’n 20e verjaardag. Aangezien ik bij Tomorrowland heb ervaren wat écht feesten is, komt die verjaardag dus helemaal goed!'



Ook Annelies Orye is geen onbekende voor Willy: ze was erbij van bij de start van de digitale radiozender en heeft er een vaste plek als DJ. Vanaf nu neemt ze daar de rol van channel manager bij, waar ze enorm naar uitkijkt: 'Willy is op een jaar tijd uitgegroeid tot een relevante digitale speler in de alternatieve muziekscene. We hebben een duidelijk profiel, een trouw publiek én vooral een geweldig team van creatieve muziekkenners waarmee we iedere dag de beste radio proberen te maken. We hebben dus alles in huis om Willy verder te laten groeien. En als channel manager wil ik er samen met het geweldige Willy-team voor zorgen dat ons dat ook echt lukt', vertelt Annelies Orye.

Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv & streaming, is alvast heel blij met de twee nieuwe channel managers: 'Met Michael Dujardin is het een blij weerzien. Na zijn jaren bij Medialaan heeft hij zijn strepen verder verdiend bij Tomorrowland, bouwde hij onder andere succesvolle livestreams uit waarbij miljoenen mensen werden bereikt en lag hij aan de basis van samenwerkingen met grote internationale mediaspelers. We zijn blij dat we zo’n toptalent terug mogen verwelkomen bij DPG Media. Met de aanstelling van Annelies Orye als channel manager van Willy onderstrepen we de ambitie die we hebben met ons jongste radiostation. Annelies is van kindsbeen gepassioneerd door radio en was de voorbije maanden al een echte Willy, dus dat lijkt ons de ideale match.'



Lees ook: