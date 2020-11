Nieuw seizoen van 'Over 5 Jaar' met Wim De Vilder op Eén

Nieuw seizoen van 'Over 5 Jaar' met Wim De Vilder op En

Foto: Eén - © VRT 2020

Hoe denk jij dat de wereld eruit ziet over vijf jaar? En hoe denk je dat het met jezelf gaat over vijf jaar? Die prikkelende vragen vormen de basis van een programma dat maar n keer om de vijf jaar wordt gemaakt: 'Over 5 Jaar'.

Vanaf woensdag 11 november confronteert Wim De Vilder negen bekende Vlamingen met hun voorspellingen uit het verleden. Onder andere Gert Verhulst, Dirk De Wachter en Meyrem Almaci zijn te gast in dit nieuwe seizoen.

In de toekomst kijken

In 2015 zocht Wim De Vilder negen bekende en interessante Vlamingen op bij hen thuis of op hun werk. En hij vroeg hen om in de toekomst te kijken, vijf jaar vooruit naar 2020. Niet eenvoudig. De interviews van toen werden vijf jaar lang weggestopt. Niemand kon ze bekijken. Voor de negen gasten een reden om echt het achterste van hun tong te laten zien.

Gert Verhulst in 2015: 'Ik vind het een heel ander interview, als je weet dat de antwoorden vijf jaar lang niet uitgezonden zullen worden.'

Nu, in 2020, confronteert Wim De Vilder de negen gasten met hun eigen voorspellingen uit 2015. Voorspellingen waarvan ze vaak zelf niet eens meer weten dat ze ze gedaan hebben.

De negen gasten:

Gert Verhulst, ondernemer en tv-maker: 'Ik verschiet ervan dat ik dat gezegd heb. Daar was toen niemand van op de hoogte.'

Meyrem Almaci, politica Groen: 'Amai ik had heel hoge dromen.'

Ruben Van Gucht, sportjournalist: 'Ik denk dat sport een van de moeilijkste dingen om te voorspellen is.'

Lieven Scheire, wetenschapscommunicator: 'Daarover ben ik veel minder optimistisch dan toen.'

Dominique Leroy, ex-topvrouw Proximus: 'Het is een moeilijke periode geweest, een periode die mij geraakt heeft.'

Liesbeth Homans, politica N-VA: 'Mensen zeggen dat ze aan mij zien dat ik gelukkiger ben dan vijf jaar geleden. Klopt dat niet, meneer De Vilder?'

Michael Van Peel, comedian: 'Ik kon mij bijna niet voorstellen dat Trump president zou worden.'

Dirk De Wachter, psychiater: 'Gelukkig weten we niet wat ons te wachten staat.'

Sihame El Kaouakibi, sociaal onderneemster en politica Open VLD: 'Als je het resultaat ziet op vijf jaar, vind ik dat we daar echt wel positief in mogen zijn en hoopvol.'

Gasten met een plan en gasten met dromen

De antwoorden van de gasten geven een mooi beeld van hoe snel alles veranderd is op vijf jaar tijd. In de wereld en soms ook in hun eigen leven. In 2015 lag Vlaanderen bijvoorbeeld vooral wakker van de vluchtelingencrisis, nu van corona.

Sommige van de gasten tonen zich als mensen met een plan. Gert Verhulst ziet in 2015 zichzelf al als de toekomstige gastheer van een 'lichtvoetige talkshow' lang voor er sprake was van Gert late night. Anderen nemen hun wensen voor werkelijkheid. Politici als Meyrem Almaci en Liesbeth Homans zien hun partij meer stemmen halen dan in 2019 gebeurd is.

Er zijn mensen die trends lijken aan te voelen. Michael Van Peel maakte zich in 2015 al ernstige zorgen over onze privacy, Dirk De Wachter zag de jongeren het heft meer en meer in handen nemen. De klimaatmarsen zouden nochtans pas vier jaar laten plaatsvinden. En alhoewel Ruben Van Gucht het onvermijdelijk achtte, is Anderlecht geen landskampioen geworden in 2020. Al leek dat in 2015 inderdaad een heel logische voorspelling.

Zou er trouwens iemand de pandemie voorspeld hebben? Daarvoor moet je kijken naar 'Over 5 Jaar.

Een productie van VRT NWS voor Eén.

Eindredactie: Wim Van Waesberghe/Regie: Mario Mertens

'Over 5 Jaar', woensdag 11, 18 en 25 november om 20.40 uur op Eén of via de VRT NU app.