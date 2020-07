Nieuw seizoen 'Familie' met onderbrekingen?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De cast van 'Familie' geniet momenteel van een korte(re) jaarlijkse vakantie van drie weken. Sinds 2 juni waren cast en crew weer aan de slag met opnames nadat ze goed drie maanden hadden stilgelegen door de coronamaatregelen.

Van 2 juni tot vorige week werden er zogenaamde corona-proof scènes van 'Familie' opgenomen. Het is de bedoeling dat de dagelijkse soap in september terugkeert op het scherm met nieuwe afleveringen. Het vorige seizoen werd noodgedwongen in april stopgezet nadat de opnames waren opgeschort als gevolg van de lockdown.

Nu er weer afleveringen worden opgenomen kan 'Familie' in september opnieuw van start gaan. Maar of dat direct voor een volledig seizoen tot aan de finale in juni zal zijn, is niet zeker. Door de onderbreking is er wat achterstand opgelopen en is het dus goed mogelijk dat het volgende 'Familie'-seizoen er een wordt met onderbrekingen.

Binnen iets minder dan drie weken beginnen de acteurs weer op te nemen en over vijf weken start het televisienajaar. 'Familie' start al zeker in september terug op, maar hoe dat seizoen er verder zal uitzien, is voorlopig nog afwachten.

Bron: Het Laatste Nieuws - eigen bericht

