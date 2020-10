Nieuw seizoen 'De MUG': spoeddienst van ZNA Stuivenberg door de ogen van hulpverleners

Het ziekenhuis van ZNA Stuivenberg heeft één van de grootste en drukste spoedafdelingen van ons land. In het tweede seizoen van 'De MUG', vanaf maandag 5 oktober, volgen de makers van 'Helden van Hier' opnieuw artsen, ambulanciers en verplegers tijdens hun levensreddende job.

Elke maandagavond om 21.50 bij VTM is te zien hoe het er op de spoedafdeling van ZNA Stuivenberg aan toe gaat. Het vorig seizoen van 'De MUG' werd wekelijks gevolgd door bijna 700.000 kijkers (683.000, live+uitgesteld), goed voor 33% marktaandeel (VVA 18-54).



De klok rond houdt de spoeddienst zich klaar om uit te rijden met zwaailicht en sirene. Het is dan ook een afdeling vol intense, ontroerende en aangrijpende verhalen die tijdens de reeks in beeld worden gebracht met vaste en mobiele camera’s.



Vicky, spoedverpleegkundige ZNA Stuivenberg: 'Als er zich een grote ramp voordoet en er komen patiënten binnen, dan is het gewoon adrenaline, doorgaan en vechten voor je patiënten. Elke seconde telt.'



AFLEVERING 1: Ernstig ongeval met meer dan 60 gewonden in de Beverentunnel



In de eerste aflevering op maandag 5 oktober om 21.50 bij VTM worden de hulpverleners van spoed Stuivenberg opgeroepen voor een zwaar ongeval in de Beverentunnel op de Antwerpse Ring. Een vrachtwagen reed in op een personenwagen, twee bussen en twee andere vrachtwagens. Een dramatische balans: 1 dode, 5 mensen in levensgevaar en zeker 60 lichtgewonden. Het team schiet meteen in actie: 'Als het medische interventieplan wordt afgekondigd, moet je opschalen en moet je zorgen dat je klaar bent om verschillende slachtoffers op hetzelfde ogenblik te verzorgen', legt spoedarts Tine uit.



Een vrouw van 87 is gevallen in haar appartement. Bij aankomst is snel duidelijk dat het om een heupfractuur gaat. De hulp van de brandweer wordt ingeschakeld om de vrouw vanop de eerste verdieping te evacueren. “Het is heel belangrijk om altijd goed uit te leggen wat we precies gaan doen. Informatie is zo belangrijk en stelt patiënten gerust”, legt spoedverpleegkundige Vicky uit.



En deze vrouw is niet de enige die een lelijke val heeft gemaakt, want even later moet ook spoedarts Philip uitrukken voor de 4-jarige Issam. Hij is over een balustrade in de cinemazaal geklommen en drie meter naar beneden gevallen.



'De MUG', maandag 5 oktober om 21.50 uur op VTM.



