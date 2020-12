Nieuw seizoen 'Beau Séjour' vanaf zondag 31 januari op Eén

Foto: Eén/VRT - © De Mensen 2020

Eén heeft de startdatum voor seizoen twee van 'Beau Séjour' bekendgemaakt. En Vlaanderen kan beginnen aftellen, want het langverwachte tweede seizoen start op zondag 31 januari.

De fictiereeks van productiehuis De Mensen draait deze keer rond een gewezen marinecommandant (Gene Bervoets) en speelt zich af in Zeebrugge.

Oud-commandant van de Marine Maurice (Gene Bervoets) ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van de zeilboot 'Beau Séjour'. Wanneer hij drijfnat wakker wordt op het strand merkt hij dat niemand hem kan horen of zien. Even later verneemt hij dat hij dood is – zelfmoord. Maurice kan dit niet geloven. Wat is er aan de hand? Dat zijn familie hem liever kwijt dan rijk is, blijkt uit de achteloze, soms ronduit koude reacties van zijn drie dochters (Greet Verstraete, Emilie De Roo, Lize Feryn) en ex-vrouw (Katelijne Verbeke) op zijn dood. Maurice begint zijn eigen dood te onderzoeken. En dan ontdekt hij dat er enkele 'zieners' zijn, mensen die hem wel nog kunnen zien en met wie hij kan praten… maar waarom net deze mensen?

Het ijzersterke concept van het eerste seizoen van 'Beau Séjour' blijft onveranderd: de kijkers volgen hoofdpersonage Maurice, die als dode zijn eigen overlijden onderzoekt om te achterhalen wat er precies gebeurd is. Hij wil te weten komen waarom hij hier nog steeds ronddwaalt en niet in vrede mag rusten. Is hij nog hier om een reden? Heeft hij nog openstaande rekeningen? Zaken die nog niet zijn afgerond? Het verhaal van het nieuwe seizoen speelt zich af in een volledig nieuwe omgeving met nieuwe personages en een andere verhaallijn. De plaats delict? Die heet nog steeds 'Beau Séjour', alleen is dat nu niet de naam van een hotel maar van een zeilboot.

Naast Gene Bervoets, Lize Feryn, Emilie De Roo, Katelijne Verbeke en Greet Verstraete bestaat de grotendeels West-Vlaamse cast onder anderen uit Tom Vermeir, Sam Louwyck, Titus De Voogdt en Janne Desmet. Het scenario is geschreven door Sanne Nuyens ('Beau Séjour', 'De Twaalf') en Roel Mondelaers ('Welp', 'Plan Bart') naar een idee van Bert Van Dael ('Beau Séjour', 'De Twaalf'). Regisseurs zijn net als in het eerste seizoen Nathalie Basteyns ('Façades', 'Clan') en Kaat Beels ('Tabula Rasa', 'Façades', 'Clan').

Het tweede seizoen van 'Beau Séjour' is een ontroerende whodunit met een twist. De reeks werd gemaakt door productiehuis De Mensen voor Eén, in coproductie met Column Film en Gardner and Domm, met de steun van het VAF Mediafonds, het programma Creatief Europa - MEDIA van de Europese Unie, de Netherlands Film Production Incentive en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid en met de medewerking van City Film Office Visit Bruges van Stad Brugge en de Belgische Marine.