Nieuw op VIER: 'Help, Mijn Borsten Staan Online'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Evi Hanssen neemt je mee naar de donkerste kant van het internet, waar je pikante selfie plots niet meer privé is, waar de lieve jongen die met je dochter aan het chatten is plots een man van 57 jaar blijkt te zijn en waar die ene gênante foto het perfecte middel blijkt te zijn om je een paar honderd of duizend euro af te persen.

Welkom in het nieuwe wilde westen, de wondere wereld van sexting, grooming, catfishing en sextortion. Vier fenomenen, vier afleveringen, het internet zoals je het liever nìet wil leren kennen. Dwingend en razend actueel. Vanaf maandag 27 januari op VIER.

'Heel de school heeft mijn borsten gezien. Ik wilde niet meer leven.' Drie meisjes getuigen over de gevolgen van sexting. Van de ene dag op de andere stortte hun wereld in. Joline was zeventien toen ze een intieme foto naar haar vriendje stuurde. Sindsdien wordt ze er bijna wekelijks mee geconfronteerd.

Ook Valérie wordt tot op vandaag achtervolgd door naaktfoto’s die ze intussen meer dan tien jaar geleden in alle vertrouwen naar haar partner stuurde. Erger nog, de foto’s doken zelfs op op pornosites. 'Doe het niet, want het achtervolgt je voor de rest van je leven.'

Ook de daders komen aan het woord in 'Help, Mijn Borsten Staan Online', want opvallend genoeg beseffen ook zij vaak de impact van hun daden niet, noch wat de risico's zijn.

Daan laat op zijn zeventiende een naaktfoto van een meisje aan zijn vrienden zien, enkele weken later wordt hij opgepakt door de politie. Hij wordt urenlang ondervraagd en de politie doorzoekt zijn hele kamer. Een naaktfoto van je minderjarige vriendin verspreiden, staat strikt wettelijk gelijk aan het bezit en verspreiden van kinderporno: 'Ik was in shock. Voor ik het goed en wel besefte stond de politie voor mijn deur. Ze hebben al mijn kasten opengetrokken, onder mijn matras gekeken. Ik schaamde mij dood, ik voelde mij een misdadiger, ook en vooral tegenover mijn ouders.'

Waar jongeren uithangen, met wie ze omgaan en welke informatie ze online delen is een zorg voor alle ouders, zeker als je weet dat sexting erg breed verspreid is bij Vlaamse jongeren. Evi Hanssen tast de grenzen af, praat met slachtoffers, daders, ouders en specialisten. Een must-see voor jongeren, hun ouders, leerkrachten, jeugdwerkers en iedereen die het taboe rond sexting bespreekbaar wil maken.

Het wilde westen van het WWW. Een absolute must-see over de donkere kanten van het internet.

'Help, Mijn Borsten Staan Online' - aflevering 1: Sexting, maandag 27 januari om 21.30 uur op VIER.