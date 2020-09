Nieuw op Eén: Kamal Kharmach steekt zijn neus in 'Andermans Zaken'

Foto: Sofie Silbermann - Eén © VRT 2020

Vanaf woensdag 30 september helpt Kamal Kharmach zes Vlaamse ondernemingen in nood in het nieuwe Eén-programma 'Andermans Zaken'. Iedereen kent Kamal als comedian, maar hij is ook een geboren ondernemer. Die kennis wil hij dan ook gebruiken om andere ondernemers te helpen en hun zaak te redden.

Kamal Kharmach: 'Het grote publiek kent mij als comedian en TV-maker. Weinigen weten dat ik al heel mijn leven gepassioneerd ben door economie en ondernemen. In dit programma kan ik mijn passie voor economie en TV combineren. Ik hoop dat de kijker die passie ook zal voelen. Hier staat vooral een nieuwe Kamal, als mens en als TV-maker . Dit facet wou ik ook laten zien aan Vlaanderen.'



In 'Andermans Zaken' gaat Kamal langs bij zes ondernemingen, elk met een heel verschillend profiel, eigen ambities en dromen. Helaas staan de ondernemers ook voor grote uitdagingen en weten ze niet goed hoe er mee om te gaan. Kamal gaat langs bij Bakkerij Laurens (Varsenare), House Raccoon (Mechelen), Captain Cork (Antwerpen), For Freedom Museum (Knokke-Heist), Sarriette (Peer) en Atelier Mestdagh (Merelbeke). De zaakvoerders hopen dat Kamal, door mee in hun cijfers te duiken, kan helpen om duurzame en structurele oplossingen te bieden voor hun problemen.



Het ondernemersklimaat van Vlaanderen

'Andermans Zaken' biedt niet alleen een kijkje achter de schermen in het ondernemersleven van Vlamingen, maar de kijkers krijgen te zien wat je als ondernemer wel en niet kan doen. Kamal deelt tips die nuttig kunnen zijn voor je eigen onderneming, maar ook gewoon in je dagelijks leven.



Met zijn programma wil Kamal aantonen dat ondernemers voor uitdagingen staan, en dat dat deel is van ondernemer zijn. In 2018 waren er 11% meer starters dan het jaar voordien, het hoogste cijfer in 10 jaar. In totaal telt Vlaanderen 682.436 zelfstandigen, maar ongeveer 10% van hen heeft het moeilijk. Dit betekent dat net iets minder dan 70.000 zelfstandigen hulp kunnen gebruiken. Uiteraard zal de corona-crisis een grote impact hebben op de cijfers van 2020 en de toekomst.



De meeste opnames van 'Andermans Zaken' werden gemaakt vóór de corona-crisis en geven dus een inkijk bij de ondernemers vóór maart 2020. Op het einde van elke aflevering krijgt de kijker een beeld van hoe het nu gaat met de verschillende ondernemingen.



Kamal Kharmach: 'Corona heeft bewezen dat alles heel snel kan veranderen, ook in het ondernemen. Ik wil mijn ervaringen als ondernemer en mijn kennis als docent bedrijfseconomie meegeven aan deze ondernemers in moeilijkheden. Er heerst een foute perceptie dat een eigen zaak hebben rijkdom garandeert, maar er zijn helaas veel ondernemers en zelfstandigen die dag in dag uit keihard werken en dan nog maar nauwelijks het einde van de maand halen.'



Samen met partners NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen), UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers) , VOKA (Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers van koophandel in Alle sectoren) en VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) gaat Kamal op zoek naar structurele oplossingen voor deze zes ondernemers.



Waarom Kamal?

Kamal is niet enkel de comedian die iedereen kent, maar ook een ondernemer. Hij behaalde zijn diploma sociaal economische wetenschappen met onderscheiding en doceert nu bedrijfseconomie aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. In 2017 richtte hij zijn eerste donutzaak op en verkocht die met succes. Als sinds jonge leeftijd is hij gefascineerd door economie en vult hij de belastingsbrieven in van familie en vrienden. Dat gaf hem in zijn buurt de bijnaam “Den boekhouder”.



Aflevering 1: Bakkerij Laurens (Varsenare) - 30 september

Melissa droomt ervan haar bakkerij uit te breiden terwijl echtgenoot Laurens enorm lange nachten werkt om de bakkerij draaiende te houden. Het koppel droomt van een betere toekomst voor hun dochter, maar door het harde werk blijft er amper tijd over om haar te zien opgroeien.



Kamal spot al snel waar de problemen zitten. Hij wil dat het koppel efficiënter gaat werken. Hij confronteert hen ook met de harde waarheid: er is geen geld om de zaak uit te breiden. Het koppel moet dus uitzoeken welke producten echt geld opbrengen en welke niet, maar dat ligt duidelijk erg gevoelig. Slaagt Kamal erin om hen te overtuigen en de zaak te redden?

'Andermans Zaken', woensdag 30 september om 20.40 uur op Eén.



