Nieuw op Canvas: 'Your Honor' met 'Breaking Bad'-boegbeeld Bryan Cranston

Na afloop van 'Fargo' laat Canvas alweer een ander prijsbeest los op de kijker. Niemand minder dan Bryan Cranston speelt de hoofdrol in 'Your Honor', een misdaadreeks over een rechter die zijn morele principes overboord gooit om zijn zoon te helpen na een ongeval met vluchtmisdrijf.

Het is Cranstons eerste grote rol na zijn memorabele vertolking van Walter White in 'Breaking Bad', alom beschouwd als een van de beste series ooit.

Ook nu weer speelt hij een larger-than-life-personage dat 'om bestwil' lelijk buiten de lijntjes kleurt. Michael Desiato is een gerespecteerde rechter in New Orleans wiens zoon een dodelijk ongeval veroorzaakt en daarna op de vlucht slaat. Desiato doet er alles aan om de zaak in de doofpot te stoppen, maar helaas was het slachtoffer de zoon van een gangsterbaas. Zo komt de rechter terecht in een web van leugens, bedrog en erger.

De vlucht vooruit

Adam Desiato (Hunter Doohan) is de zoon van de strenge en gewaardeerde rechter Michael Desiato (Bryan Cranston) in New Orleans. In een wat armoedige buurt wordt hij opgeschrikt en achtervolgd door een groepje jongeren. Hij raakt in paniek, krijgt een astma-aanval in zijn auto en rijdt een jongeman op een motorfiets aan. Wanneer de jongen ter plekke sterft, gaat hij op de vlucht.

Adam zoekt zijn vader op en bekent wat er gebeurd is. Michael zegt dat hij zich moet gaan aangeven bij de politie en dat zijn straf door verzachtende omstandigheden wel zal meevallen. Maar dan ontdekt hij dat het slachtoffer de zoon was van Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg), de leider van de grootste misdaadorganisatie in New Orleans. Michael beseft dat Baxter niet zal wachten op een onderzoek en een eerlijk proces, en dat het leven van Adam in gevaar is.

Nood breekt wet

Vaderliefde en nood breken wet, en Michael besluit alles op alles te zetten om Adam uit de klauwen van Baxter te houden. Samen wissen ze alle sporen van het ongeval uit. Maar Baxter gaat inderdaad op zoek naar de 'moordenaar' van zijn zoon, daarbij aangevuurd door zijn vrouw Gina (Hope Davis). En hij heeft daar zo zijn eigen methodes en connecties voor.

Maar ook Michael heeft vanuit zijn positie als rechter wel wat contacten die hij kan inschakelen, zoals detective Nancy Costello (Amy Landecker) en zijn vriend en politieke bondgenoot Charlie Figaro (Isiah Whitlock Jr.). Hij zal alle hulp kunnen gebruiken, want zowel Baxter als de politie en het gerecht zitten Adam en Michael op de hielen. Om over hun geweten te zwijgen.

Van drugsdealer tot rechter

De rol van Michael Desiato is Bryan Cranston op het lijf geschreven. Het personage is in vele opzichten te vergelijken met Walter White in 'Breaking Bad'. Ook dat was een bezadigde en respectabele huisvader, die als leraar scheikunde zijn brood verdiende. Maar toen hij door toevallige omstandigheden in medische en financiële problemen dreigde te raken, maakte hij een noodlottige keuze met verstrekkende gevolgen. Met zijn kennis als chemicus begon hij drugs te produceren en te verkopen. Het was het begin van een formidabele criminele carrière die 'Breaking Bad' en Bryan Cranston tientallen bekroningen opleverde en een fenomenale score van 99/100 op de recensie-aggregator Metacritic.

Ook Michael Desiato is een brave burger met een strikte morele code. Maar het hemd is nader dan de rok en wanneer zijn familie in het nauw wordt gedreven, kiest hij net als Walter White voor hen, koste wat het kost. Ook hij gebruikt daarvoor zijn eigen specifieke kennis en expertise. Hij weet hoe hij zijn zoon moet voorbereiden op ondervragingen, hoe hij bewijzen kan verwijderen, twijfel zaaien en zijn netwerk gebruiken.

Ook scenarist Peter Moffat (Bafta-winnaar voor 'Criminal Justice') weet trouwens goed waarover hij het heeft, want hij studeerde rechten en begon zijn carrière als advocaat.

Straffe acteurs, sfeervolle locaties

De kracht van 'Your Honor' zit vooral in de intense vertolkingen, met opnieuw een glansrol voor Bryan Cranston, maar ook voor de veelzijdige Michael Stuhlbarg (die we onlangs nog zagen in de derde reeks van 'Fargo').

Een hoofdrol in de reeks is ook weggelegd voor New Orleans, met sfeervolle locaties als het Garden District (waar Desiato woont), Lafayette Cemetry (waar zijn vrouw begraven ligt) en het Orleans Parish District Court (waar hij werkt).

De muziek in de reeks is van Duitse componist en pianist Hauschka (bekend van Lion en Hotel Mumbai).

Met zijn prangende uitgangspunt, zijn spannende plot en zijn uitstekende vertolkingen is 'Your Honor' een beklijvende misdaadreeks die bij de kijkers ook de vraag oproept wat zij zouden doen in gelijkaardige omstandigheden.

'Your Honor', vanaf woensdag 31 maart om 22.15 uur op Canvas en vanaf dan ook meteen integraal op VRT NU.