Nieuw gezin én nieuwe huisregels in nieuw Play5-programma 'Op Een Ander'

Wat gebeurt er als twee totaal verschillende mensen wisselen van gezin? Wat gaat goed, en wat kan anders of beter? Zijn er veel huisregels of misschien net geen regels te bespeuren?

Wat gebeurt er wanneer mama of papa voor 4 dagen van gezin wisselt? Ze leven mee volgens de huisregels van het andere gezin, mààr mogen na een paar dagen ook eens de lakens uitdelen.

Een nieuw gezin wil ook zeggen nieuwe regels

De eerste gezinnen die zich wagen aan het avontuur zijn de familie Van Herck en de familie Van Guyze. Debby en Delphine ruilen hun eigen gezin om enkele dagen mee te leven in het dagdagelijkse leven van anderen.

De familie Van Herck is een nieuw samengesteld gezin met twee tienerdochters in Schoten, beide werken ze als ambulanciers in de regio Borgerhout. Het fitcouple bij de familie Van Guyze runt samen een fitnesszaak in het West-Vlaamse Koekelare en hebben een zoontje van vijf jaar oud.

Suiker versus healthy & fit

Gezonde voeding en een evenwichtig leven is belangrijk voor de familie Van Guyze. Zo schrijft instamom Delphine haar eigen boeken over gezond leven, voeding, beweging en mindset. 'Regel nummer 1: Let's go vegan!'

Talrijke blikjes frisdrank en ongezonde voeding zijn terug te vinden in het eetpatroon van de familie Van Herck, dit voornamelijk onder invloed van de liefde voor friet van Steven. De familie zal via Delphine kennis maken met gevarieerde voeding met oog voor voedzame combinaties. Steven drinkt gemiddeld 10 blikjes cola per dag. Lukt het Delphine om Steven af te helpen van zijn suikerverslaving?

'Op een Ander', vanaf 20 april om 20.35 op Play5 en Goplay.be.