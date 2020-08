Nieuw bij VTM vanaf maandag: 'Axel Gaat Binnen'

Foto: VTM

Vanaf 31 augustus opent Axel Daeseleire elke maandag om 21.40 uur de deuren van arena's waar je normaal niet zomaar enkele dagen kan verblijven.

In 'Axel Gaat Binnen' logeert Axel vijf dagen en vier nachten in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek, een woonzorgcentrum, een revalidatiecentrum, een crisisopvang voor drank- en drugsverslaafden, een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en een forensisch psychiatrisch centrum, waar Axel logeert tussen geïnterneerden die criminele feiten hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar werden verklaard.

Axel: 'Voor mij was dit een bootcamp voor de ziel, een soort hyperintens speeddaten met bijzondere mensen die een heel apart leven leiden in de schaduw van onze samenleving, en dit in zes zeer uiteenlopende arena’s. Ik heb mij zeer geprivilegieerd bevonden om deze wervelende reis in hoofden, harten en geesten van alle mensen die ik ontmoette te mogen meemaken en te registreren. In die zin is 'Axel Gaat Binnen' op de meest essentiële manier mogelijk binnengekomen en heeft het me verwonderd, ontroerd, geschokt, verbaasd maar ook gevormd, gesterkt en rijker gemaakt als mens.'

Axel leeft mee op het ritme van de bewoners. Hij verlaat tijdens zijn verblijf de instelling niet, hij zit mee aan tafel met de patiënten, geïnterneerden, bewoners of revalidanten. Hij eet wat zij eten, gaat slapen wanneer zij gaan slapen en begint zijn dag wanneer zij hun dag beginnen. 24 op 24, vijf dagen aan een stuk. Overdag wordt hij gevolgd door een cameraploeg, ’s nachts filmt hij zichzelf.

Axel praat er met mensen die op een kruispunt staan in hun leven. Die verkeren in crisissituaties. Die fysieke en/of emotionele pijn ondergaan. En ook met mensen die buiten de maatschappij staan, zoals geïnterneerden in een forensisch psychiatrisch centrum die criminele feiten pleegden en niet weten wanneer - en òf - ze ooit terug buiten mogen. Axel krijgt niet alleen een inkijk in hun dagdagelijkse leven in de 'instelling', maar ook in hun ziel en hoofd.

Naast de bewoners ontmoet Axel ook dokters, begeleiders, psychologen, chirurgen, maatschappelijk werkers en toevallige passanten. Zij zorgen ervoor dat de kijkers een compleet beeld krijgt van wat er zich achter de schermen van de instelling afspeelt.

De arena's

- Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent, waar geïnterneerden verblijven die criminele feiten hebben gepleegd.

- Brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek

- Revalidatiecentrum UZ Gent

- Psychiatrisch centrum Sleidinge - afdeling crisisopvang bij toxicomanie (drugs- en alcoholverslaving)

- De Lovie, een zorgorganisatie waar mensen met een verstandelijke beperking wonen

- Woonzorgcentrum in Ekeren, waar Axel praat met demente of dementerende senioren

Aflevering 1: De Lovie

Axel Daeseleire verblijft vijf dagen en vier nachten in De Lovie, een VZW die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. 'Mensen met een verstandelijke beperking, zijn vaak gekend als mensen die gelukkiger zijn dan anderen. Vaak, maar niet altijd. Ik wil in deze uitzending hun échte leven tonen.'

Hij wordt rondgeleid door Christophe, een 38-jarige jongeman die een verstandelijke beperking heeft sinds zijn geboorte en al 17 jaar in De Lovie verblijft. Hij neemt Axel mee naar zijn leefgroep Kerselaar, zijn thuis, zeg maar. Christophe is altijd vrolijk en goedlachs, tot het over zijn ouders gaat.

Axel praat ook met de ouders van de 20-jarige Inès, als voorbereiding op een ontmoeting met haar. Inès verblijft noodgedwongen al een drietal jaar in De Lovie. Ze werd geboren met autisme en ontwikkelde ook agressie doordat ze gepest werd op school. Stemmen in Inès' hoofd droegen haar op haar mama en zus fysiek pijn te doen. Ze voelden zich niet langer veilig in hun eigen huis, los van de andere problemen. Inès’ papa: 'Ik werd eens wakker en ze stond klaar naast mijn bed om mij te slaan. Had het nog langer doorgegaan op die manier, gingen er slachtoffers vallen.'

In leefgroep Pimpernel wordt gewerkt met mensen die amper kunnen communiceren. Dat dat geen sinecure is, ontdekt Axel al snel aan den lijve. Dieter heeft een ontwikkelingsleeftijd van iemand van 1,5 jaar maar hij is 37.

Angelique is 29, een vlotte prater, heel sociaal en ze houdt van knutselen. Ze kan ook vlot lezen en schrijven maar heeft een beperkte draagkracht. Ze is heel graag in De Lovie maar ze heeft een aanbod gekregen om alleen te gaan wonen en kijkt daar wel naar uit. En er is meer: 'Vanaf oktober mag ik bij een onthaalmoeder gaan werken. Ik ben dol op kinderen. Ik wil ooit graag zelf een kind, maar ik denk niet dat dat zal mogen van m’n ouders. Daar voel ik me wat ongelukkig over maar ik begrijp wel dat het moeilijk kan lukken.'

Zondag is Will-Tura dag voor bewoner Jean-Luc. En het is ook misviering. Hiervoor hoeft Axel niet eens naar de kerk te gaan in het dorp. Het voordeel van Jean-Lucs ongebreidelde fantasie is immers dat de viering gewoon kan doorgaan in zijn kamer. Axel en de 28-jarige Angelique moeten er ineens zelfs trouwen.

'Axel Gaat Buiten' - vanaf 31 augustus op VTM GO, na 'Axel Gaat Binnen'

Axel Daeseleire keert een jaar na de opnames terug naar de (zorg)instelling of arena om te kijken hoe het nu met de bewoners, of enkele van de bewoners gaat. Er zijn banden gesmeed en blijvende herinneringen gemaakt tijdens die vijf dagen en Axel wil hen bedanken voor de vele verhalen en pakkende momenten die met hem werden gedeeld. En hij wil ook iets terugdoen. Axel neemt enkele van de bewoners mee op pad, buiten de (zorg)instelling of arena en hij verrast ze op zijn eigen manier.

In de eerste aflevering op maandag 31 augustus neemt Axel Christophe mee naar de brouwerij van Sint-Bernardus in Watou, het is Christophes grote droom daar eens een rondleiding te krijgen. En te proeven uiteraard.

'Axel Gaat Binnen', vanaf 31 augustus iedere maandag om 21.40 uur bij VTM.