Niels Destadsbader presenteert Vlaamse versie van 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2017

VTM pakt dit voorjaar uit met een nieuwe show: 'The Masked Singer'. Het programma is een wereldwijde tv-hit waarbij celebrity's, verstopt achter maskers, een verrassende muzikale act brengen. Niels Destadsbader wordt gastheer van het programma.

Naast 'The Voice van Vlaanderen' en 'Belgium's Got Talent' heeft VTM een nieuw topspektakel voor de vrijdagavond beet. Dit voorjaar nog komt de zender met 'The Masked Singer', de show waarin bekende gezichten het al zingend tegen elkaar opnemen. Al zullen deze 'gezichten' verstopt blijven achter maskers. De celebrity's zitten tijdens hun hele muzikale parcours verstopt onder een indrukwekkend kostuum. Wie er achter elk masker verscholen zit, is zowel voor het vierkoppige panel als voor het publiek één groot raadsel. Pas wanneer de celebrity door het publiek naar huis wordt gestuurd, zal zijn of haar identiteit bekendgemaakt worden.

De show zal in goede banen geleid worden door gastheer Niels Destadsbader. 'De voorbije maanden kreeg het programma een codenaam zodat er zéker niks kon uitlekken. En haast niemand van de productie mag de namen weten van wie er onder de maskers zit. Zelfs ik weet niet wie er meedoet', vertelt Niels in Het Laatste Nieuws. Hij staat er overigens niet alleen voor: 'The Masked Singer' krijgt bij VTM een duopresentatie. Wie naast Niels zal presenteren, wordt vrijdag om 19.00 uur bekend gemaakt.

Het oorspronkelijke idee van 'The Masked Singer' komt uit Zuid-Korea maar werd al snel opgepikt door de grootste tv-zenders wereldwijd. Onder meer in de VS, Australië, Duitsland, Frankrijk en Nederland zorgde het programma voor kijkcijferrecords. In de Nederlandse versie deden onder andere ex-K3- zangeres Josje Huijsman en Gers Pardoel mee. De show werd vorig jaar ook genomineerd voor een Emmy Award in de categorie 'Buitengewone kostuums voor een variété-, non-fictie- of realityprogramma'.

De precieze uitzenddatum van 'The Masked Singer' wordt later bekend gemaakt.

Bron: Het Laatste Nieuws