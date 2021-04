Nick uit 'Big Brother' doet oproep aan fans: 'Geef het geld aan Kom Op Tegen Kanker'

De fans zaten er al even op te wachten en dinsdagavond was het zover. 'Big Brother'-deelnemer Nick zat aan tafel bij James en Gert in 'De Cooke & Verhulst Show'. En daar deed hij een opvallende oproep.

En Gert & James hadden nog meer 'Big Brother'-deelnemers aan tafel. Ook winnares Jill en bewoner Thomas waren present! Die kwam met een prachtige serenade de studio ingewandeld, maar dan blijkt toch dat er tot spijt van heel kijkend Vlaanderen tussen de 2 verder nog niets gebeurd is. 'We zijn gewoon vrienden', klonk het!

Niet iedereen was even gelukkig met het verloop van de finale van 'Big Brother'. Zeker de fans van Nick niet nadat hij strandde op een tweede plaats. Sowieso was Nick voor hen de enige échte winnaar was van 'Big Brother', maar na de technische problemen bij het stemmen waren ze nog meer overtuigd van hun gelijk. Zo resoluut zelfs dat ze geld inzamelden om Nick een even groot bedrag te gunnen als winnaar Jill. Maar daar was Nick het niet helemaal mee eens. Herbekijk zijn oproep in 'De Cooke & Verhulst Show'.

De Cooke & Verhulst Show op tv

In hun dagelijkse talkshow in studio 5 in Schelle maken James en Gert plaats voor veel gasten en veel show en voorzien ze de weekdagen van een dagelijkse portie televisieplezier.

