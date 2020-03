'Nachtraven' (Ketnet/De Mensen) wint International Emmy Kids award

Logo: © Ketnet/De Mensen

'Nachtraven', een kinderprogramma van De Mensen voor Ketnet, ging dinsdag met een Internationale Emmy Kids Award aan de haal. 'Nachtraven' haalde het in de categorie 'Kids: Non-Scripted Entertainment' van 'The Voice Kids', 'Lego Masters' en 'The Baby Boss'.

'Nachtraven' is het eerste Belgische programma dat een International Emmy Kids Award wint.

De 8ste editie van de International Emmy Kids Awards zou dit jaar normaal gezien in Cannes plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis werd de uitreiking uitzonderlijk gehouden via de social mediakanalen van de Emmy’s.

De Internationale Emmy Kids Awards zijn één van de meest prestigieuze prijzen die een kinderprogramma kan veroveren. In totaal waren er dit jaar 28 genomineerden uit 15 landen in 7 verschillende categorieën.

'Nachtraven' is het eerste Belgische programma dat een Emmy Kids Award in de wacht sleept. België deed het in het verleden wel al goed op de Internationale Emmy Awards. Zo won 'Wat Als?' in 2014 een Emmy award in de categorie comedy en 'Sorry Voor Alles' in 2017 in de categorie non-scripted entertainment. Vorig jaar sleepte 'Nachtraven' nog een nominatie in de wacht voor de Rose d’Or Awards in de categorie Children and Youth.

'Nachtraven'

'Nachtraven' volgt de boeiende avonturen van kinderen die meegenomen worden door het mysterieuze wezen, de Nachtraaf. De belevenissen van de drie duo’s spelen zich af op plaatsen waar je ‘s nachts normaal nooit zou komen: het Afrikamuseum, Safaripark Beekse Bergen, IKEA… Vechtend tegen de vermoeidheid voeren de kandidaten vier meeslepende opdrachten uit en strijden ze voor de benoeming van dapperste en meest avontuurlijke duo.

'Nachtraven' is een programma van De Mensen voor Ketnet, geregisseerd door Sander Brants, geschreven door Mariëlle Dazler en geproduceerd door Sophie Van Bael en Hans Lovenich. Na het succesvolle eerste seizoen, kreeg de reeks een vervolg dat werd uitgezonden in 2019.