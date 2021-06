Naast sport ook nieuwe en vertrouwde zomerse programma's op Radio 1

Het is nu al een sportzomer om duimen en vingers bij af te likken, met het EK voetbal, de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen en tal van andere sportwedstrijden.

Niet alleen de grootste sportliefhebbers vinden hun gading bij Sporza en Radio 1. Ook zij die wat anders willen, kunnen deze zomer bij Radio 1 terecht voor een brede waaier van zomerse programma's. Vanaf maandag 28 juni start de zomer op Radio 1 met een aantal nieuwigheden én vaste waarden.

Nieuw

Linde Merckpoel presenteert 'De Zomer Van'

Een nieuwe zomer, een nieuw geluid. Deze zomer presenteert Linde Merckpoel, afgewisseld door Evert Venema en Ilse Liebens, 'De Zomer Van', elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur. In De zomer van gaat een centrale gast telkens op zoek naar liedjes rond één welbepaald thema. Zo ontdekken onder anderen Nadia Nsayi, Begijn Le Bleu, Wim Slabbinck en Meskerem Mees liedjes over trots, landschappen, instrumentale nummers en verborgen parels.

'De Zomer Van', met Evert Venema, Linde Merckpoel of Ilse Liebens, elke weekdag van 9.00 tot 12.00 uur op Radio 1.

'Onderweg'

In de sportarme weken nemen Korneel De Clercq en Floris Daelemans iedereen mee op een muzikale reis, in de namiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

'Onderweg', met Korneel De Clercq en Floris Daelemans, elke namiddag van 13.00 tot 17.00 uur (als er geen sportuitzendingen zijn) op Radio 1.

'Zomerland'

De hele zomer lang kunnen luisteraars 's avonds genieten van fijne zomermuziek in 'Zomerland', elke weekdag van 19.00 tot 22.00 uur met Ayco Duyster, Wouter Mattelin of Michäel Robberechts. 'Zomerland' is de ideale soundtrack bij mooie zomeravonden, in de auto, bij een bbq of op weg naar een terrasje.

'Zomerland', met Ayco Duyster, Wouter Mattelin of Michäel Robberechts, elke weekdag van 19.00 tot 22.00 uur (als er geen sportuitzendingen zijn) op Radio 1.

Vaste waarden

Naast de nieuwe zomerprogramma's kunnen de Radio 1-luisteraars ook genieten van de (intussen) vertrouwde zomerformats:

'#weetikveel'

Dé traditionele zomerse sterkhouder op Radio 1 is '#weetikveel' met Kobe Ilsen. Intussen is het programma al aan zijn achtste jaargang toe, met sinds dit jaar een evenknie op Eén. Het briljant, maar eenvoudig, format blijft ongewijzigd: kom alles te weten over één onderwerp tijdens je lunchpauze. Kobe duikt deze zomer dieper in onderwerpen als Lucien Van Impe, Abba, haaien, beiaardiers, de Slag bij Waterloo en nog veel meer. En voor wie er niet genoeg van kan krijgen, zijn er de bijna 200 '#weetikveel'-podcasts over even veel boeiende onderwerpen. Ideaal om mee te nemen op vakantie.

'#weetikveel' met Kobe Ilsen, elke weekdag van 12.00 tot 13.00 uur op Radio 1.

'De Boshut'

Ook deze zomer brengt Annemie Peeters haar zomer door in een boshut. Dit jaar trekt ze naar het Pijnven in Hechtel-Eksel. Een nieuwe locatie, met de vertrouwde formule: elke zaterdagmiddag ontvangt Annemie een bekende Vlaming létterlijk in een hut diep in het bos. Ver weg van pretparken, musea, restaurants, verstrooiing én wifi. Welke 'onbekende Vlaming' komt dan boven? En is die aangenamer, of net niét, dan zijn/haar publieke versie? Samen maken ze lange wandelingen, op zoek naar sporen van wolven en everzwijnen, raven- en uilennesten en schuilplaatsen van vleermuizen. Deze zomer krijgt Annemie bovendien bijstand van een échte kenner ter plaatse: boswachter Eddy Ulenaers. Maken alvast hun opwachting vanaf zaterdag 3 juli in 'De Boshut': Kedist Deltour (Miss België 2021), Luc Appermont, Mauro Pawlowski, Lize Spit en Sean Dhondt.

'De Boshut' met Annemie Peeters, elke zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1.

'De Mooiste Liedjes ter Wereld'

Vanaf zondag 4 juli neemt Frank Vander linden ons op zondagmiddag opnieuw mee naar zijn rijkgevulde platenkast. Al bijna twee jaar post Frank op zijn Facebook-pagina elke dag een 'Mooiste Liedje ter Wereld'. Zijn Spotify-afspeellijst telt intussen zo'n 650 titels die hij ook deze zomer graag met alle Radio 1-luisteraars deelt.

'De Mooiste Liedjes ter Wereld' met Frank Vander linden, elke zondag van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1.

Podcasts

Om de zomer helemaal perfect te maken, zijn er natuurlijk ook nog de podcasts van Radio 1. De ideale 'compagnon de route' op je natuurwandeling, tijdens je reis of om bij weg te dromen aan het zwembad. Ontdek hieronder alvast 7 luistertips voor uren luisterplezier.

- Grensgevallen: Fiets- en podiummaten Jan Hautekiet en Rick de Leeuw op culturele roadtrip lang de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Ze fietsen de ziel uit hun vege lijf en houden halt bij kleine en grote culturele bezienswaardigheden.

- Wie was mama?: Sas is 9 jaar en ziet hoe haar vader haar moeder vermoordt. Op straat, op klaarlichte dag. 36 jaar later kijkt Sas terug. Ze is opgegroeid in een warm pleeggezin, met een nieuwe mama en papa. Zonder enig contact met haar biologische vader. Ze zoekt naar verklaringen voor die moord op haar moeder, met de hulp van dagboeken uit haar kindertijd en gesprekken met al wie haar ouders hebben gekend.

- Drie Dagen: Elvire wil sterven. Ze heeft euthanasie gevraagd. Maar de dokters die haar begeleiden in haar euthanasieaanvraag willen dat Elvire eerst haar kinderen op de hoogte brengt van haar plannen. Elvire vertelt haar levensverhaal in drie dagen aan de Belgische kust aan reporters Ward Bogaert en Philip Heymans, en aan Ine Van Wymersch, procureur van Halle-Vilvoorde. Zij zullen het noteren, zodat Elvire eindelijk kan sterven

- Lijf: Body positivity en body neutrality beuken in op heersende schoonheidsidealen. En dat is goed. Maar normen en patronen blijken hardnekkig, voor velen blijft hun lijf een bron van teleurstelling, pijn en verdriet. Layla El-Dekmak onderzoekt hoe we naar onze lichamen kijken en wat dat zegt over ons en onze maatschappij.

- Twintigers: Een portret van een briljante generatie. Kathy Lindekens, zelf een babyboomer, maakt in Twintigers haar analyse van generatie Y en ze laat de jongeren zelf aan het woord.

- Ongesteld: In de podcast Ongesteld stelt wetenschapsjournaliste Liesbeth Gijsel alle 'ongestelde vragen' over menstruatie. Vrouwen vertellen hun verhaal. Experts geven tekst en uitleg.

- Classics Helden: Levende en overleden iconen uit de muziekgeschiedenis: bevlogen kenners en onverwachte fans vertellen het verhaal van hun muzikale held.

Daarnaast zijn er natuurlijk de evergreens: 'Interne Keuken', 'Nieuwe Feiten', 'Touché', 'De Wereld van Sofie', 'Hoe Maakt u Het?' en 'De Tribune'.