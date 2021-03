MNM viert verjaardag Regi met 'De Grote Regi van de 45 Ochtendshow'

Foto: MNM - © VRT 2021

Regi Penxten blaast 45 kaarsjes uit. Dat kon VRT-jongerenzender MNM niet zomaar laten voorbijgaan. 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' werd daarom heel even 'De Grote Regi van de 45 Ochtendshow' met de ene verrassing na de andere.

Zo werd Regi 's ochtends meteen getrakteerd op taart. Zonder slagroom, want 'hij sterft nog liever dan slagroomtaart te eten'. De taart op maat werd gemaakt én gebracht door Cato Isselee, winnares van 'Junior Bake Off'.

Het is geen geheim dat Lieven Scheire en Regi fan zijn van elkaar. Sinds de eerste lockdown maakt Regi elke dag een ochtendwandeling. Hij laat zich daarbij telkens begeleiden door de wetenschappelijke podcast van Lieven Scheire. Voor de gelegenheid liet Lieven zijn licht schijnen over het wetenschappelijke fenomeen 'Regi'.

Regi is niet alleen een wereldbekend dj, maar ook gewoon een vader én zoon uit Heusden-Zolder. Hij kreeg persoonlijke verjaardagswensen van zijn vader, Jean Penxten. Zijn ex-partner Elke Vanelderen en dochters Ellie Martha en Renée hadden ook nog iets te vertellen aan Regi.

Geen verjaardag zonder felicitaties én muziek. Dat Regi ondertussen wel wat muzikale vrienden heeft, is intussen wel bekend. Hoog tijd om Regi eens te bedanken voor al die fantastische samenwerkingen. Onder anderen Milo Meskens, De Romeo's, Camille Dhont, Metejoor, Gene Thomas, Pommelien Thijs én Peter Van de Veire zelf maakten een unieke verjaardagssong voor hun grote muzikale vriend.

45 jaar Regi, dat betekent minstens dubbel zoveel hits op zijn naam. Wat je krijgt als je al die hits in een remix gooit? MNM Start to DJ-winnaar Voltage waagde zich aan de Regi in the 45-mix.