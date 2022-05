MNM steunt studenten met 'De MNM Blokhut' in Gent

MNM lanceert iets nieuws tijdens de blok in juni: 'De MNM Blokhut'. Na tien edities van 'Marathonradio' trekt MNM naar Gent om studenten een hart onder de riem te steken tijdens de examenperiode.

Dit jaar worden de MNM-dj's opnieuw student. Kawtar Ehlalouch en Sander Gillis presenteren niet alleen 'De MNM Blokhut', ze moeten ook studeren voor échte examens, die ze écht moeten afleggen op échte scholen. Als ze niet presenteren, dan blokken ze. En als ze niet aan het blokken zijn, zijn ze aan het presenteren.

'We kijken er stiekem enorm naar uit om onze studententijd opnieuw te ervaren! Nog eens van het kotleven te proeven, notities te verzamelen, je grenzen op te zoeken en vooral: écht midden tussen de studenten te staan. We kruipen letterlijk in de leefwereld van onze studerende studenten. Eigenlijk is het simpel: je kan in je radiotoestel of in de MNM-app permanent twee (enthousiaste) medestudenten vinden. Altijd goed voor de lastige momenten!', aldus Kawtar en Sander.

'De MNM Blokhut' strijkt van vrijdag 10 tot vrijdag 24 juni neer in Gent met iedere dag live radio om de blokkende studenten een hart onder de riem te steken. Kawtar en Sander tonen zich solidair met de blokkende studenten. Want iedereen heeft ooit een examen moeten afleggen in het middelbaar. Wat hun examenrooster zal zijn ontdekken ze deze week op MNM.

'De MNM Blokhut', vanaf vrijdag 10 juni tot vrijdag 24 juni op MNM en in de MNM-app.