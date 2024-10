MNM-dj Sander Gillis zet unieke radioprestatie neer in 'Sander Tegen de Tijd'

Deze ochtend om 09.30 uur drukte Sander Gillis op de rode knop in zijn radiostudio zonder klok of daglicht om het experiment 'Sander Tegen de Tijd' te stoppen. Streefdoel was 8 uur vrijdagochtend.

1 uur, 30 minuten en 40 seconden na de vooropgestelde tijd keerde hij terug naar de realiteit. Maar niet zonder een stukje radiogeschiedenis te schrijven. Vijf dagen lang maakte de MNM-dj continu radio zonder enig besef van tijd in 'Sander Tegen de Tijd'. Het uniek radio-experiment, dat geen enkele radiozender eerder uitprobeerde, brak met alle radiowetten. Bij een medium waarbij tijd bepalend is, trok Sander de stekker eruit en wilde hij ervaren hoe het is om niet constant opgejaagd te worden door de tijd.

Sander Gillis: 'Het is gedaan, de tijd is terug. Tijd dat de tijd terug was. Heb ik exact op half geduwd? Amai, zo een gek gevoel om nu te weten hoe laat het is. Ik heb geen gsm gehad, geen laptop én geen collega's gezien. Ik ben echt aan het trillen. Iedereen die hier binnenkwam en elke beller heeft geprobeerd mij van de wijs te brengen. De grootste steun die ik gehad heb is eigenlijk Ingeborg. Zij zei me in het begin aanmoedigend: tijd is een illusie. En dat blijkt keihard te kloppen. Hoe meer je nadenkt over tijd, hoe verder je ervan af zit. Je moet gewoon gaan en voelen en dat is meestal juist.'

De hele week was de spanning te snijden. Sanders tijdsbesef wisselde vaak, nu eens zat hij voor op de werkelijke tijd, dan weer achter. De luisteraars leefden massaal mee met Sander of probeerden hem op het verkeerde been te zetten. Talloze gasten zoals Niels Destadsbader, K3, Linde Merckpoel, Jelle Beeckman, Sam en Kelly Pfaff, Aaron Blommaert, Manu Van Acker, Average Rob en Elisabeth Lucie Baeten kwamen langs om samen met Sander te raden hoeveel tijd er inmiddels verstreken was. Tien T-shirts strijken, twintig keer een single afspelen, een powerpointpresentatie van kat JJ of bruisballen laten oplossen in water. Geen enkele methode was te gek in deze buitengewone week.

Eerst zat hij zo'n vier uur achter op de werkelijke tijd, daarna wist hij zichzelf bijna volledig gelijk te zetten met de realiteit, en vervolgens liep hij enkele uren achter. Het experiment riep veel vragen op over het functioneren van onze biologische klok zonder externe tijdsindicaties. Dankzij een goede voorbereiding met een tijdsexpert en heel wat tips van gasten en luisteraars, slaagde Sander erin om de dagen zonder tijdsdruk door te komen en bleef hij verrassend dicht bij de natuurlijke ritmes van zijn lichaam.

Een vernieuwend idee op radio

'Sander Tegen de Tijd' is een baanbrekend en uitdagend concept dat nog nooit eerder op radio werd uitgevoerd. Dit bracht dan ook veel logistieke en productionele uitdagingen met zich mee voor de ploeg achter de schermen. Geen enkel medium is immers zo sterk afhankelijk van de tijd als radio.

De hele radioproductie is afgestemd op de klok. De software, het captatiesysteem, het archiefsysteem en zowat elke radioredactie drijft, denkt en handelt op blokken van één uur. Om het idee te realiseren, moesten verschillende ondersteunende diensten en redacties aanzienlijke aanpassingen doen. Er werd bijvoorbeeld een nieuwe, volledig geluidsdichte studio zonder daglicht gebouwd, de software van het radiosysteem werd helemaal omgebouwd en de producers en redacteurs waren continue aan het werk achter de schermen - dag en nacht.

Steven Lemmens, nethoofd MNM: ''Sander Tegen de Tijd' is verslavende radio, waar je naar wil blijven luisteren én kijken. Uit de cijfers blijkt dat veel mensen benieuwd waren naar dit experiment. Het was ongetwijfeld één van de mafste radioweken van het jaar! MNM zit sinds september helemaal in het nieuw, en onze luisteraars waarderen dit duidelijk.'