MNM breidt podcast- en video aanbod uit met gloednieuwe reeksen

MNM breidt het podcast- en video aanbod sterk uit met heel wat nieuwe reeksen. Op die manier speelt de jongerenzender in op het veranderend mediagebruik bij jongeren.

Steven Lemmens, netmanager MNM: 'Online kijken en luisteren is voor jongeren een onmisbaar deel van hun leven geworden. Daar speelt MNM al langer succesvol op in. Het afgelopen half jaar werden onze podcasts bijvoorbeeld meer dan een kwart miljoen keer afgespeeld. We merken dat vooral content rond personalities en rond topics die nauw aansluiten bij de leefwereld van jongeren het goed doen. En kunnen kijken en luisteren op momenten die ze zelf kunnen kiezen, is een pluspunt voor veel jongeren. Daarom lanceren we nu heel wat nieuwe audio- en video-reeksen op maat van ons doelpubliek.'

MNM pakt uit met maar liefst drie gloednieuwe podcasts en enkele straffe videoreeksen. In 'Bless The Mess' nemen Kawtar Ehlalouch en Anushka Melkonian de luisteraars mee in de wereld van jongeren en stellen zich vragen over jong zijn en volwassen worden. Dorianne Aussems gaat in gesprek met experts over de vraag wat als ik..? En Noortje Palmers laat mensen ontdekken wat hen uniek maakt. In de videoreeks 'Voor Eens En Voor Altijd' maakt Dorianne Aussems komaf met clichés en ook Robin Keyaert is terug met een nieuwe videoreeks van 'Song For A Friend'. Later dit najaar zullen naast de videoreeksen ook alle podcasts van VRT terug te vinden zijn via VRT NU.

'Bless The Mess'

MNM-DJ's Kawtar Ehlalouch en Anushka Melkonian stellen zich in de podcast 'Bless The Mess' elke aflevering één centrale vraag. Een vraag die aanvult op: niemand vertelde me ooit dat…. Ze gaan onderling in gesprek over hun eigen ervaring als jongere én trekken de straat op om vakkundig onderzoek uit te voeren.

'Wij zijn beste vriendinnen en zitten allebei midden in grote veranderingen in ons leven. We beseffen hoe hard we daar niet op voorbereid zijn en dat is zo met veel dingen in het leven. We kunnen niet de enigen zijn, dus daar gaan we een podcast over maken. Misschien leren jongeren er iets van, of ze herkennen zich erin. En anders kan je ook lachen met de miserie waar wij soms mee te maken hebben.'

Tweewekelijks op maandag vanaf maandag 4 oktober te beluisteren via de app van MNM, op MNM.be of via een favoriete podcast-app.

'Wat als ik…'

'Wat als ik…' Verliefd word op een familielid. Alleen maar val op ouderen? Je denkt dat je vriend een psycho is? MNM-DJ Dorianne Aussems gaat in gesprek met een expert over de vraag: Wat als ik… . We gaan op zoek naar vragen waar je het antwoord nog niet op weet. En wij ook niet.

Tweewekelijks op woensdag te beluisteren via de app van MNM, op MNM.be of via een favoriete podcast-app.

'Uniek'

Als fotograaf maakt Noortje Palmers er een sport van om iedereen door haar lens de beste versie van zichzelf te laten zien. Toch merkt ze dat de meeste mensen heel onzeker over hun uiterlijk blijven. Daarom gaat ze in gesprek met een centrale gast en zijn/haar/hun beste vriend(in), zus, broer, moeder… zodat ze zichzelf ook eens door de ogen van een ander en Noortjes lens zien om zo te ontdekken wat hen uniek maakt. Het thema van 'Uniek' kadert helemaal binnen het thema van De Warmste Week: 'Kunnen zijn wie je bent'.

Wekelijks op maandag vanaf 18 oktober te beluisteren via de app van MNM, op MNM.be of via een favoriete podcast-app.

'Voor Eens En Voor Altijd'

In de videoreeks 'Voor Eens En Voor Altijd' gaat MNM-DJ Dorianne Aussems in gesprek met jongeren die voor eens en voor altijd komaf willen maken met clichés of vooroordelen waarmee ze geconfronteerd worden. Want paardrijden is niet énkel voor meisjes. Maar waarom kan een jongen dan zo moeilijk paardrijbroeken zonder diamantjes vinden? Of is het nu voor eens en voor altijd gedaan met de uitspraak: 'Trans zijn is een fase.'

Tweewekelijks op woensdag via VRT NU, de app van MNM en op MNM.be.

'Song For A Friend'

Elke week schrijft MNM-DJ Robin Keyaert een nummer voor een persoon die hij helemaal niet kent. Robin gaat samen met zijn micro op straat en spreekt een willekeurige persoon aan. Hij stelt hem of haar steeds dezelfde vraag: als je één iets zou kunnen zeggen tegen iemand die veel voor jou betekent, wat zou je zeggen en tegen wie?

Wekelijks op maandag vanaf 18 oktober via VRT NU, de app van MNM en op MNM.be.

En nog veel meer podcasts en video op MNM

'22 Minuten Stomme Vragen!'

Omdat je dacht dat je alles wist over alles en iedereen, stellen Peter, Kawtar en Wanne 22 minuten lang Stomme Vragen. Over serieuze en minder serieuze onderwerpen en mensen. Met onder andere Gert Verhulst, William Boeva, Mounir Souidi en Marie Verhulst.

Wekelijks op vrijdag te beluisteren via de app van MNM, op MNM.be of via een favoriete podcast-app.

'Wanne Be'

Ons hele leven gaan we op zoek naar rolmodellen. Mensen om naar op te kijken of een voorbeeld aan te nemen. Die ene acteur in je favoriete serie, die zangeres waarvan je geen concert wil missen. Die ene persoon waarje stiekem op wil lijken. Maar wat als je die rolmodellen niet vindt? Wat als je het gevoel hebt dat niemand die je op tv of in films ziet écht op je lijkt? Met die vraag in zijn achterhoofd gaat MNM-DJ Wanne Synnave praten met mensen die een rolmodel missen en mensen die misschien zelf onbewust een rolmodel zijn.

Er zijn 5 afleveringen van Wanne Be te beluisteren via de app van MNM, op MNM.be of via een favoriete podcast-app.

'Meer Onverwacht'

In deze zesdelige webreeks gaan Iluna Planckaert en MNM-DJ Lotte Vanwezemael dieper in op thema's rond seksualiteit bij jongeren. Iluna en Lotte praten met verschillende jongeren over zaken als seksuele geaardheid, voorbehoedsmiddelen, sexting, menstruatie, sociale media, opvoeding en verliefdheid. De reeks is een samenwerking tussen Eén en MNM en richt zich hoofdzakelijk naar jongeren.

'Meer Onverwacht', wekelijks op maandag via VRT NU , de app van MNM en op MNM.be.

MNM werkt momenteel nog aan een nieuw podcastformat met Sander Gillis en later dit najaar brengt de jongerenzender een gloednieuwe videoreeks van Kawtar Ehlalouch. Ook Joey Kwan, bekend van '#LikeMe', krijgt later dit najaar een eigen videoreeks rond gaming.