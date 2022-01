'MNM Breakout': Waar zijn Peter, Laura en Esther?

Grote verwarring deze ochtend tijdens 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. Peter Van de Veire kwam niet opdagen voor zijn programma en niemand wist waar hij was. Ook MNM-Dj's Esther Nwanu en Laura Govaerts kwamen niet opdagen.

Enkel de mysterieuze 'M' weet waar ze zich bevinden.

'We zijn ergens, maar we weten niet waar. Het zal een hele opdracht worden om te ontdekken waar we zijn. Er is hier niks. Behalve geblindeerde ramen, een schuifje, een toilet en hopelijk een bed', aldus Peter, Laura en Esther.

'Waar de DJ’s zitten dat weet alleen ik. En tot ze zelf weten waar ze zijn moeten ze het doen met hun eigen zintuigen, de opdrachten die ik hen geef en de hulp van hun luisteraars', aldus 'M'.

Peter, Laura en Esther weten niet waar ze zijn en het spel is pas afgelopen als ze alle drie weten waar ze verstopt zitten. Daarvoor rekenen ze op de hulp van de MNM-luisteraars. De dj's kunnen namelijk af en toe naar buiten kijken door een luikje dat enkel open gaat als de luisteraars een opdracht tot een goed einde brengen.

Verder zijn Peter, Laura en Esther helemaal afgesloten van de buitenwereld: geen gsm, geen sociale media, ze zijn helemaal alleen. Ze kunnen enkel vertrouwen op hun zintuigen én op Sander Gillis. Hij presenteert 'MNM Breakout' elke dag van 6.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur vanuit een gloednieuwe interactieve studio op de VRT. Hij belt met luisteraars, geeft tips en héél misschien laat hij de drie dj’s ook wel eens met elkaar praten.

Enkel als de drie dj’s alle drie raden waar ze verstopt zitten, is het spel afgelopen. Maar ook de MNM-luisteraars mogen een gok wagen. Wie juist raadt, maakt kans op een reis naar Boedapest.

'MNM Breakout', vanaf dinsdag 18 januari van 6.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur via MNM, VRT NU, MNM.be en in de MNM-app.