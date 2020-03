Milow op het Nostalgie Beach Festival

Nostalgie DJ's Herbert en Astrid hebben dinsdagmiddag de laatste naam voor de affiche van het Nostalgie Beach Festival bekend gemaakt. Niemand minder dan Milow maakt de line-up compleet.

Deze internationaal gerenommeerde Belgische singer-songwriter komt op zondag 9 augustus naar Middelkerke voor dag 2 van deze 7de editie van het Nostalgie Beach Festival!

De line-up van de beide dagen is nu bekend:

Dag 1 - zaterdag 8 augustus

Supertramp's Roger Hodgson

Anouk

Ronan Keating

The Stranglers

The Troggs

Level 42

Phats & Small

Dag 2 - zondag 9 augustus

Bart Peeters

Clouseau

Raymond van het Groenewoud

Milow

Tot en met vrijdag 13 maart loopt bij Nostalgie nog de NBF Week, waarbij de fans een aantal bijzondere ervaringen kunnen winnen: wil je een helikoptervlucht boven het festivalterrein of culinaire verwennerijen of een festival-outfit om u tegen te zeggen, schrijf je hier nog in.

Nostalgie geeft je ook de kans om je favoriete groep aan te kondigen op het grote podium: waag je kans.

De luisteraars krijgen ook de kans om de setlist van de Nostalgie All Stars te bepalen. Jouw suggestie hier.

Zaterdag 8 augustus – doors open 10u – Tickets €68

Zondag 9 augustus – doors open 13u – Tickets €50

Weekendticket – € 113