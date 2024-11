Michel Follet aan de slag bij Nostalgie Plus: 'Een perfecte match voor de toekomst van de zender'

Michel Follet, een van de bekendste radiostemmen van Vlaanderen, maakt begin 2025 zijn opwachting bij Nostalgie Plus. De radiomaker die bekendstaat om zijn grote muziekkennis en zijn warme persoonlijkheid, is na Bert Geenen het tweede icoon dat de rangen van de zender zal versterken. Nostalgie Plus dat zich richt op een publiek van 50-plussers, ziet in Michel een perfecte match voor de toekomst van de zender.

Michel Follet heeft een indrukwekkende carrière achter de rug: hij begon in 1983 bij Radio 2, bij de VRT. Begin jaren ’90 startte hij mee Radio Donna op, waar hij jarenlang het ochtendprogramma Jabbedabbedoe presenteerde. Van 2001 tot 2006 maakte hij ook een uitstap naar de Nederlandse radio, waar hij bij NPO Radio 2 en NPO Radio 5 te horen was. In die periode ging hij ook aan de slag bij 4FM (later Joe), waar hij onder meer de ochtend presenteerde.



Voor Michel is zijn overstap naar Nostalgie Plus de kers op de taart. Met zijn ervaring en frisse kijk op het vak wil hij Nostalgie Plus helpen groeien, maar ook de volgende generatie radiomakers inspireren en verder op weg zetten



Michel Follet: "Enige nostalgie was me nooit vreemd. Op mijn leeftijd verhuizen, je meteen weer thuis voelen en zélf mijn muzikaal interieur mogen kiezen. En dat dan nog met fijne, vertrouwde buren uit mijn Donna-tijd, zoals Bert Geenen, Johan Henneman, Dominique Crommen,… Ze mogen alleen niet klagen als ik mijn muziek té luid afspeel.” (lacht)



Programmadirecteur Robin Vissenaekens kijkt uit naar de komst van Michel Follet: "Zowel bij Nostalgie Plus als Play Nostalgie verzamelen we graag de grootste radiotalenten bij elkaar. Een toffe club voor echte radiomakers met passie voor het vak. Michel hoort daar 100% bij. Hij zal niet alleen met de collega's mee nadenken over Nostalgie Plus, maar het is ook fijn om hem te zien coachen wanneer jongere dj's aan zijn mouw trekken."



Michel Follet zal elke weekdag te horen zijn bij Nostalgie Plus, meer details daarover maakt de zender begin 2025 bekend.