Michael Palin: In dertig jaar rond de wereld, zondag op Canvas

We hebben het allemaal wel eens gedaan in de coronazomer van vorig jaar of zelfs nu nog: met enige weemoed en nostalgie door onze fotoalbums bladeren op zoek naar herinneringen naar een tijd waarin we vrij en onbezorgd konden reizen.Michael Palin.

Dat is precies wat ook Michael Palin doet in 'Travels of a Lifetime'. Grote reizen zaten er ook voor hem niet in vorig jaar en dus blikt de beroemde tv-reiziger in een vierdelige reeks terug op vier van zijn populairste reisreeksen: 'Around the World in 80 Days', 'Pole to Pole', 'Full Circle' en 'Sahara'.

Vanuit zijn werkkamer in Londen en aan de hand van zijn persoonlijk archief vertelt hij hoe zijn hart verloor aan reizen en met welke uitdagingen hij geconfronteerd werd bij het maken van die baanbrekende series. Daarnaast getuigen bekende fans, onder wie Simon Reeve en Joanna Lumley, hoe Michael hen inspireerde om zelf ook op avontuur te gaan.

Sympathieke reisgezel, inspirerende gids

In de jaren '70 en '80 maakte Michael Palin grensverleggende humor met 'Monty Python'. Daarna speelde hij hoofdrollen in succesvolle films als 'Brazil', 'A Fish Called Wanda' en 'Fierce Creatures'. In 1989 veranderde hij het geweer (of de camera) opnieuw van schouder en werd hij 'televisiereiziger'. Dertig jaar lang trok hij de wereld rond (soms letterlijk) en daarbij werd hij niet alleen een sympathieke reisgezel voor miljoenen kijkers, maar ook een inspirerende gids voor andere Bekende Reizigers, zoals Simon Reeve, Joanna Lumley, Ed Byrne en Bruce Parry. Zij spreken in de reeks hun bewondering uit voor Palin en geven grif toe dat hij een lichtend voorbeeld was voor hun eigen reisprogramma's. Ook David Attenborough, zelf de peetvader van een ander televisiegenre, looft de warmte, de flair en het inlevingsvermogen van Palin tijdens zijn reizen.

In de eerste aflevering zien we hoe Palin destijds ter voorbereiding van 'Around the World in 80 Days' raad ging vragen bij een van zijn voorgangers: Alan Whicker. Die maakte zijn reisreportages in een maatpak en een panamahoed, en als een soort neokoloniale Britse imperialist. 'Don't try and speak the language', benadrukte Whicker. 'en zeg dat je voor de BBC werkt'. Palin besloot het anders aan te pakken. Hij reist licht bepakt, als een rugzakreiziger bijna, en vaak met openbaar vervoer. Hij toont oprechte interesse voor de mensen die hij ontmoet, knoopt met iedereen een gesprekje aan en slaagt er met zijn brede glimlach, zijn innemende persoonlijkheid en zijn humor in om meer deuren te openen dan door te zwaaien met een BBC-kaartje.

Aflevering 1: 'Around the world in 80 Days'

In de eerste aflevering komen we te weten hoe Michael Palin in 1989 haast bij toeval een 'tv-reiziger' werd toen hij inging op het aanbod van de BBC om in 80 dagen de wereld rond te reizen in de voetsporen van Jules Vernes Phileas Fogg. Wist hij veel dat de reeks een wereldwijde hit zou worden en voor een revolutie zou zorgen het genre van de reisprogramma's op tv. Via Europa reist hij naar het Midden-Oosten, India, China en over de oceaan naar het Amerikaanse continent om vandaar weer terug te keren naar Londen. Onderweg raakt hij verslaafd aan het reizen. Het was het begin van dertig jaar vol avonturen in opeenvolgende reeksen.

'Travels of a Lifetime', vanaf zondag 18 juli om 20.10 uur op Canvas en VRT NU.