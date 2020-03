Meer dan ooit: nergens beter dan thuis

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, zetten het leven van de Vlaming volledig op z'n kop. Plots moeten we ons leven anders gaan organiseren en stellen we alles in vraag.

In deze uitzonderlijke omstandigheden moeten we er voor elkaar zijn. Bij de verschillende VRT-merken werden ideeën bedacht die daarbij kunnen helpen: boodschappen delen met elkaar, betrouwbare informatie en aanbod om de tijd ‘in ons kot’ door te brengen.

Eén

Eén voor allen: Stuur een boodschap naar wie je moet missen. Net nu we elkaar hard nodig hebben, moeten veel mensen elkaar missen. Eén geeft de Vlaming daarom de kans om via televisie een boodschap door te geven aan familie, vrienden of collega’s. Op een.be kan iedereen een persoonlijke boodschap insturen gericht aan de mensen die zij moeten missen.

Nergens beter dan 'Thuis'-Facebookkader: Eén maakte een Facebookkader dat iedereen op zijn profielfoto kan plaatsen. Zo tonen ze aan heel Vlaanderen dat ze de richtlijnen goed opvolgen, en dat het momenteel écht nergens beter dan thuis is.

Facebook watch party voor 'Thuis': Met z’n allen samen naar 'Thuis' kijken? Dat kan! Volg de aflevering samen met je vrienden en familie in een watch party op de Facebook-pagina van 'Thuis'. Afspraak vandaag om 20.20 uur.

Radio 1

Corona schudt ons dagelijks leven flink door elkaar. Plots moeten we alles anders organiseren. En veel leuke dingen lijken voortaan verboden. Waar kunnen we ons nog aan optrekken? Radio 1 biedt met 'We zullen doorgaan' voortaan elke dag van 9.00 tot 12.00 uur een overzicht van positieve, creatieve en solidaire initiatieven om deze coronatijden door te komen. Gekruid met de juiste soundtrack en fijne muzieksuggesties van luisteraars. Het programma wordt afwisselend gepresenteerd door Sofie Lemaire en Vincent Byloo.

Radio 2

We hebben het de laatste dagen al vaak gehoord: het is belangrijk dat we er in deze uitzonderlijke omstandigheden voor elkaar zijn, dat we elkaar helpen elkaar als dat nodig is. En waar kan dat helpen makkelijker beginnen dan in de eigen buurt? De voorbije weken kreeg Radio 2 met de actie 'Beste buren' al heel veel warme reacties binnen van buren die voor elkaar klaarstaan. Vandaag is dat soort solidariteit precies wat we nodig hebben. Hoe helpen luisteraars elkaar in de buurt? Is er iemand die boodschappen doet voor wie niet buiten kan/mag of iemand die helpt om de kinderen in de buurt op te vangen? Peter Verhulst en Caren Meynen polsen met 'Beste buren' naar alle hartverwarmende verhalen, van maandag tot en met vrijdag, telkens van 13.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 23.00 uur.

Studio Brussel

Het sociale leven ligt even helemaal stil en daarom opent Studio Brussel een café op facebook én op de radio. Van 18.00 tot 22.00 uur kan iedereen deze week terecht bij Fien Germijns in 'Café Quarantaine' voor toogpraat, verzoekplaten en heel wat livemuziek.

Naar een concert gaan, je oma bezoeken of iemand een knuffel geven is even uit den boze, maar een plaat kan geen kwaad. Daarom lanceert Studio Brussel een antwoordapparaat waarop je een nummer kan aanvragen om iemand te bedanken, een hart onder de riem te steken, of gewoon even van je te laten horen.

MNM

MNM is er voor jou: MNM is er met de vertrouwde stemmen en programma's, met 24 uur per dag de laatste informatie en de beste muziek zodat jonge luisteraars zelfs zonder school of jeugdbeweging zich geen moment hoeven te vervelen. De VRT-jongerenzender laat van 9.00 tot 16.00 uur de muziek kiezen door de luisteraars, de jongeren die niet naar school kunnen, iedereen die thuis werkt en al die andere vertrouwde luisteraars.