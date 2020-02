Maureen Vanherberghen en Sieg De Doncker brengen nummer bij Qmusic

Qmusic-dj Maureen Vanherberghen zong voor de eerste keer samen met haar vriend Sieg De Doncker bij Qmusic. Ze brachten live het nummer 'Can't Take My Eyes Off You'. Dat deden ze naar aanleiding van Valentijn n de Q-MasQuerade.

Nog een hele week komen koppels 'hun' liedje, dat een speciale betekenis heeft voor hen, live brengen bij Qmusic.

Nu vrijdag, 14 februari, wil Qmusic singles opnieuw een handje helpen om hun match te vinden en organiseert daarom voor de tweede keer de Q-MasQuerade. Op Valentijn is het ook love in the air op Qmusic, want drie Q-dj's maken samen met hun ultieme match radio. Zo presenteren Maureen Vanherberghen en haar vriend Sieg (9.00 tot 12.00 uur), Sean Dhondt en zijn vrouw Allison (12.00 tot 15.00 uur) en Jolien Roets en haar vriend Hakim (15.00 tot 18.00 uur) tijdens Match Day. Ze draaien de hele dag een top 100 van nummers die uitgebracht zijn door een samenwerking tussen twee of meerdere artiesten.