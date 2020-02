Matthijs van Nieuwkerk aan de slag bij Vlaamse zender?

Eind maart stopt de Nederlandse toppresentator Matthijs van Nieuwkerk met zijn populaire talkshow 'De Wereld Draait Door'. Ook in Vlaanderen wordt 'DWDD' goed bekeken. En blijkbaar heeft van Nieuwkerk nog n grote droom: tv maken in Vlaanderen.

Helemaal weg is van Nieuwkerk niet. Hij verlengde zijn contract bij BNNVARA voor 3 jaar en zal later dit jaar een nieuwe programma maken op de zaterdagavond van NPO1. Naast deze nieuwe plannen heeft van Nieuwkerk nog één droom. 'Aan de slag gaan in België blijft een stillen wens', aldus van Nieuwkerk in Het Laatste Nieuws.



In 'De Wereld Draait Door' nodigde van Nieuwkerk regelmatig Vlaamse gasten uit. Dit verklaarde ook een deel zijn bekendheid in Vlaanderen.



Bij de Vlaamse zenders zeggen ze geen 'neen'. De VRT bevestigt dat er de voorbije jaren een aantal ontmoetingen zijn geweest. 'Maar daaruit zijn voorlopig geen concrete voorstellen gevloeid', klinkt het aan de Reyerslaan.



Bij VTM zijn er nog geen gesprekken gevoerd, maar houdt men de piste wel open: 'We hebben nog niet gepraat en dus zijn er al helemaal geen plannen. Maar in de tv-wereld is natuurlijk alles mogelijk'.



Ook SBS staat open voor een gesprek: 'Alles hangt ervan af welke passie, ervaring en metier iemand meebrengt om zijn televisiedromen waar te maken.'



Een uitstapje naar Vlaanderen zou ook het ideale scenario zijn om het debat rond de verloning van Matthijs van Nieuwkerk uit de weg te gaan. Medewerkers van de Nederlandse publieke omroep mogen voortaan nog maximum 194.000 euro per jaar verdienen, de zogenaamde 'Balkenendenorm'. Matthijs van Nieuwkerk was de laatste toppresentator die in zijn huidig contract nog een uitzondering kreeg. Momenteel verdient hij op jaarbasis 363.000 euro, een pak meer dan de Balkenendenorm.



Dit zou meteen ook de verklaring zijn waarom van Nieuwkerk niet langer een dagelijkse talkshow gaat maken maar dat hij kiest voor één zaterdagavondprogramma. En zo komen ook de Vlaamse zenders in zijn vizier. Met tv-contract in Vlaanderen compenseert hij het inkomensverlies.

