Matt Berninger van The National neemt Studio Brussel over

Fans van Matt Berninger – frontman van The National – kunnen in hun handen wrijven, want Studio Brussel komt met pittig muzikaal nieuws.

Op vrijdag 16 oktober van 18.00 tot 19.00 uur waagt Berninger zich aan een unieke radio take-over, live bij Studio Brussel.

In zijn take-over stelt Berninger zijn eerste soloalbum 'Serpentine Prison' persoonlijk voor aan alle Studio Brussel-luisteraars. Hij draait een aantal nummers vanop zijn debuut én deelt ook een aantal van zijn favoriete nummers aller tijden. Kortom: niet te missen voor de fans en voor iedereen die de zanger een uur lang live radio wil horen maken.

De radio take-over van Matt Berninger, vrijdag 16 oktober van 18.00 tot 19.00 uur live op Studio Brussel. Meeluisteren kan ook via de Studio Brussel-app en via stubru.be.