Mats uit team Laura krijgt wildcard van Q-luisteraars voor liveshows 'The Voice van Vlaanderen'

Mats uit team Laura Tesoro stoot al zeker door naar de Liveshows van 'The Voice van Vlaanderen'. Dat beslisten de Q-luisteraars zonet tijdens de ochtendshow van Maarten Vancoillie & Dorothee Dauwe.

De vijf kandidaten uit Laura’s team - Edison, Jamil, Yvette, Mats en Joran - gingen daar vanmorgen langs om het nummer van hun Blind Audition opnieuw te zingen: 'Ik vind dit een leuke opdracht omdat luisteraars kunnen horen welke weg ze hebben afgelegd vanaf hun blind audition tot nu', vertelt coach Laura. Mats kreeg via de Q-app het luidste virtuele applaus van de luisteraars en steekt de wildcard voor de Liveshows dus op zak: 'Heel hard bedankt om te stemmen! Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik denk dat ik zo meteen ga flauwvallen. Ik had het iedereen wel gegund!'

Mats was eigenlijk afgevallen in de Blind Auditions maar werd opgepikt door Laura en zal nu vrijdag 7 mei om 20.40 uur bij VTM dus al zeker te zien zijn in de eerste liveshow van 'The Voice van Vlaanderen'.

Herbekijk hier het optreden van Mats bij Qmusic:

De overgebleven vier kandidaten van team Laura gaan nog battlen tegen elkaar in duo’s. De twee winnaars van die battles gaan ook nog door naar de liveshow. Vanaf de eerste liveshow sluit Laura met haar team aan bij de andere coaches Natalia, Koen Wauters, Tourist LeMC en Niels Destadsbader.