Marathonradio komt terug: Peter Van de Veire, Dorianne Aussems en Esther Nwanu live vanuit Leuven

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 25 juni is er opnieuw Marathonradio op MNM. Drie weken aan één stuk presenteren MNM-dj's Peter Van de Veire, Dorianne Aussems en, voor het eerst, Esther Nwanu!

De MNM-luisteraars krijgen opnieuw een non-stop radioprogramma boordevol studie- en ontspanningstips om blokkende studenten een hart onder de riem te steken. Voor Esther is dit extra bijzonder, want zij is zelf nog student met examens.

Bijzonder schooljaar

MNM Marathonradio is terug! Vrijdag trapte Peter Van de Veire het begin af van Marathonradio tijdens 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow'. Examens of permanente evaluaties, naar school gaan of net thuisblijven: MNM is er tijdens Marathonradio voor alle leerlingen in Vlaanderen, met tips & tricks voor de blokkende studenten. Na een opnieuw toch wel bijzonder school- en academiejaar kunnen veel jongeren wel een opsteker of een luisterend oor gebruiken, en MNM wil hen daarbij zoveel mogelijk helpen.

Stevens Lemmens, nethoofd MNM: 'Wie had vorig jaar gedacht dat we vandaag nog altijd mondmaskers zouden dragen en op anderhalve meter van mekaar examens zouden invullen? Marathonradio is er daarom meer dan ooit om studerend Vlaanderen een hart onder de riem te steken. Om studenten, maar ook hun ouders, vrienden en lieven met mekaar te verbinden. Want studeren doe je nooit alleen!'

Nieuwkomer Esther is zelf student

Deze drie MNM-dj's maken tijdens Marathonradio non-stop radio met tips en fijne gesprekken om de blokperiode door te komen.

Peter Van de Veire hoor je van maandag tot en met vrijdag op MNM in 'De Grote Peter Van de Veire ochtendshow'. Hij is al sinds de eerste editie van Marathonradio in 2012 erbij. In 2019 sloeg hij een jaartje over. Hij werd toen enkele dagen voor de start papa. Dit jaar presenteert hij voor de negende keer mee Marathonradio. Peter is dus de ideale mentor voor nieuwkomer Esther.

Jong geweld Esther Nwanu is 23 jaar en hoor je sinds 31 augustus 2020 mee het programma 'MNM Late Night' presenteren. Voor Esther is dit een extra spannend avontuur, want zij is zelf student. Op 12 juni, tijdens Marathonradio, moet ze nog een examen gaan afleggen.

MNM-dj Esther Nwanu: 'Het is echt te zot dat ik deze editie mag meedoen. Dit is de eerste Marathonradio die ik bij MNM beleef en ik mag al meteen mee presenteren! Ik moet zelf ook blokken. Ik heb op 12 juni een examen. Ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk op voorhand te studeren, maar het valt te zien of dat effectief lukt met mijn uitstelgedrag. Dat hoort bij het studentenleven zeker, die extra spanning?'

Dorianne Aussems ken je als de stem van het avondprogramma 'Generation M'. In 2018 trok Dorianne voor het eerst mee op pad met het Marathonradio Rescue Team. Eén jaar later, in 2019 presenteerde ze haar eerste Marathonradio. Dit jaar doet ze voor de derde keer terug mee.

Peter, Dorianne en Esther worden bijgestaan door Sander Gillis en Laura Govaerts. Zij gaan ook iets doen tijdens Marathonradio. Iets heel groots. iets episch zelfs en het heeft met de luisteraars te maken. Wat? Dat hoor je op maandagochtend 7 juni rond 8.00 uur.

Verschillende artiesten komen langs met live muziek

Vorig jaar bleef Marathonradio letterlijk in zijn kot. Het Marathonradiohuis verhuisde toen van Leuven naar Brussel. Er werd toen uitgezonden vanuit de MNM-studio. Dit jaar trekt MNM terug naar het Marathonradiohuis in Leuven. Daar zullen heel wat artiesten langskomen voor optredens en dj-sets. De line-up van artiesten die de studenten een muzikaal hart onder de riem zullen steken wordt binnenkort bekendgemaakt. Via de MNM-app kan je alle optredens vanop de eerste rij volgen.

Het Grote Pennenzakkenonderzoek

Dit jaar is het Marathonradio gadget een doorzichtige pennenzak. Superhandig voor tijdens de examens. Op 21 juni lanceert MNM ook een groot pennenzakkenonderzoek via de MNM-app en MNM.be. Je kan je eigen pennenzak winnen door deel te nemen aan het onderzoek. Ben jij toe aan een nieuwe pennenzak? Laat het binnenkort weten via Het Grote Pennenzakkenonderzoek.

MNM Marathonradio 2021 in cijfers

- Het is de tiende editie van Marathonradio.

- Marathonradio 2021 is goed voor 19 dagen non-stop radio, dat zijn 444 uren steun aan studenten.

- 48 artiesten en dj’s komen over de vloer en brengen live muziek.

- Verder weet je nooit wie er passeert op zo’n Marathonradiodag. Verrassingen zijn er altijd!

Marathonradio is er voor iedereen en op elk moment. Via de MNM-app kan iedereen overal naar Marathonradio luisteren, alles live volgen én beleven. Alles gebeurt volgens de geldende coronamaatregelen.

'Marathonradio', van maandag 7 juni (6.00 uur) tot en met vrijdag 25 juni (18.00 uur) op MNM, met Peter Van de Veire, Dorianne Aussems en Esther Nwanu.