Maak kennis met Debsy uit 'Influencers' - VIDEO

Foto: © VIER 2020

Iedereen kan influencer worden! Dat geldt zeker voor Deborah, of beter Desby, een nogal rozig meisje dat nog steeds bij haar stinkend rijke ouders woont. Vanaf zondag meer op VIER. Check alvast de preview.

Men zou kunnen zeggen dat Debsy een tikkeltje verwend is. Ze heeft maar een bijzonder doel in haar leven: ze wil, moét en zàl een succesvolle influencer worden. Ze wordt hierbij geholpen door haar vriendin aka slaafje Nathalie, die eigenlijk al de lastige klusjes moet opknappen. Debsy heeft helaas nauwelijks volgers, enfin, ze heeft 50.021 volgers, maar die 50.000 Indische followers die haar papa heeft gekocht tellen niet echt mee.



Debsy heeft heel haar leven in een gouden cocon gewoond waardoor ze bijzonder weinig voeling heeft met de échte wereld. Haar pogingen om een happy en boeiend leven te simuleren zijn daardoor zo aandoenlijk dat het hilarisch wordt. En ook haar “inspirational quotes” getuigen niet echt van een groots wereldinzicht.



'Influencers', vanaf zondag 8 maart meteen na 'De Mol' op VIER én vanaf dan ook integraal op Telenet Play.



