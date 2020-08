Maak kennis met de nieuwe VTM-programma's

VTM is dit najaar erg ambitieus en heeft op de persconferentie van donderdag maar liefst 14 nieuwe programma's voorgesteld. Een overzicht.

'De Positivo's', vanaf maandag 24 augustus om 22.00 uur

Jelle Cleymans: 'Never waste a good crisis', zeggen ze soms. Ons doel: mensen met een goed gevoel naar bed sturen.'

Het zijn lastige tijden en dus kunnen we er maar beter de sfeer in houden. VTM doet dat met een last-minute vrolijke uitsmijter om de zomer af te sluiten. In de actuaquiz 'De Positivo’s' gaan drie bekende panelleden elke weekdag op zoek naar het beste nieuws van de dag bij wijze van tegengif om de rest van 2020 wat te vergeten. Ze serveren een frisse, snelle quiz met de speciaal ingehuurde über-positivo Jelle Cleymans als verrassende spelleider.

'Axel Gaat Binnen' - vanaf maandag 31 augustus om 21.40 uur

Axel Daeseleire: 'Dit programma heeft me verwonderd, ontroerd, geschokt, verbaasd maar ook gevormd, gesterkt en rijker gemaakt als mens.'

Axel Daeseleire verblijft 5 dagen en 4 nachten op plaatsen waar je normaal gezien niet zomaar kan verblijven. Hij leeft onder andere mee op het ritme van patiënten in een brandwondencentrum, woont samen met mensen met een verstandelijke handicap en logeert tussen geïnterneerden in een forensisch psychiatrisch centrum.

'Telefacts NU' - vanaf dinsdag 1 september om 21.40 uur

Freek Braeckman: 'We gaan voluit voor onthullende journalistiek en sterke verhalen'. Na 30 jaar keert 'Telefacts' meer dan ooit terug naar zijn eerste missie: onthullende journalistiek. 'Telefacts NU' speelt elke dinsdagavond in op wat er 'nu' leeft in Vlaanderen en de wereld. De eigen redactie brengt sterke, relevante verhalen aan de hand van unieke getuigenissen en onthullend onderzoek. De presentatie is in handen van Freek Braeckman. Op woensdag is er de bestaande 'Telefacts', waarin Birgit Van Mol buitenlandse reportages met een bijzondere blik op de wereld brengt.

'Een Echte Job' - vanaf woensdag 2 september om 20.35 uur

Julie Van den Steen: 'Ik kan niet tegen bloed, dus dat wordt nog een uitdaging.'

Julie Van den Steen, Sean Dhondt, Laura Tesoro, Niels Albert en Bart Kaëll ruilen de spotlights in voor een ‘echte job’. Ze draaien drie weken lang intensief mee op een afdeling van het UZ Gent: van geriatrie en orthopedie tot materniteit. Ze leven en werken mee op het ritme van verpleegkundigen. Hoe beleven ze hun intensieve stage en hebben ze misschien hun roeping gemist?

'Veel Tamtam' - vanaf woensdag 2 september om 21.40 uur

Jonas Van Geel: 'Een taalshow waarin comedians zich amuseren, over de manier waarop we communiceren.'

Snapt de jeugd nog waarom ze in Sint-Truiden Tattepoem tegen appeltaart zeggen? Zijn de babyboomers nog mee met hoe de millennials met elkaar chatten? Elke dag komen er nieuwe woorden en afkortingen bij en de bekendmaking van de nieuwste lading emoji’s is altijd wereldnieuws. Maar begrijpen we elkaar eigenlijk nog? Jonas Van Geel zoekt het uit in de nieuwe panelquiz 'Veel Tamtam'. Hij krijgt daarbij de hulp van onder meer Jan Mulder, Herman Brusselmans, Lize Feryn, Wouter Deprez en Barbara Sarafian.

'The Masked Singer' - vanaf vrijdag 18 september om 20.35 uur

Niels Destadsbader: 'Ook ik weet niet wie er onder de maskers zit.'

Welke 8 bekende mensen zitten verstopt onder de maskers? Niels Destadsbader host de internationale tv-hit 'The Masked Singer'. In deze show hullen bekende gezichten zich van kop tot teen in prachtige kostuums. Zo neemt onder meer de zingende Libelle het op tegen de stoere Wolf. Kunnen het publiek en speurders Julie Van den Steen, Karen Damen en Jens Dendoncker raden wie het is, enkel en alleen op basis van een stem? Heel Vlaanderen kan mee het spannendste mysterie van het najaar ontrafelen.

'Lisa' - later dit najaar

Tinne Oltmans: 'Wat als je zus aan de haal gaat met de geheime liefde van je leven?'

Halfzussen Lisa (Tinne Oltmans) en Katja (Anouck Luyten) gaan aan de slag in een marketingbureau, waar ze met grote ogen kijken naar de bruisende reclamewereld vol creatievelingen, vloggers, influencers en social media wizzards. Maar één collega springt bijzonder in het oog: Jonas (Oscar Willems). Zal Lisa stap voor stap haar bedeesdheid overwinnen, en de wereld - inclusief Jonas - verbazen met haar talent? De nieuwe telenovelle Lisa gaat over de zoektocht van een verlegen meisje naar liefde en geluk.

'Ruth, Jonas, Guga & Nathalie' (werktitel) - later dit najaa'

De voorbije zeven dagen, samengevat in 30 minuten. Jonas Van Geel, Nathalie Meskens, Ruth Beeckmans en Guga Baúl - die voor de eerste keer samen een programma maken - fileren, parodiëren en corrigeren alles wat er de afgelopen week toe deed en hopen op beterschap voor de week die volgt.

'Cupido Ofzo' - later dit najaar

Ruth Beeckmans & Karen Damen: 'Wij zijn de ultieme supporter van liefde en geluk, zeker voor wie daten niet zo evident is.'

Ruth Beeckmans en Karen Damen helpen enkele mensen die verlangen naar de liefde, maar daarin verhinderd worden door hun beperking of stoornis. Ze zoeken dates voor de deelnemers en stippelen activiteiten uit om de ontluikende liefde te doen bloeien. En dan is het aan de singles zelf om er iets van te maken.

'Da's Liefde' - later dit najaar

Jens Dendoncker: 'Ik heb aan den lijve mogen ondervinden wat voor crazy stuff de liefde doet met een mens.'

Jens Dendoncker, zelf romanticus pur sang, zoekt op basis van gedurfde experimenten uit wat liefde is. Wist je dat 50% van de mensen die op date worden gevraagd gewoon ‘ja’ zegt? Of dat mannen sneller ‘Ik hou van je’ zeggen dan vrouwen? Jens toetst wetenschappelijke studies over de heerlijke, maar soms ook pijnlijke liefde aan de praktijk.

'Ze Zeggen Dat' - later dit najaar

Dina Tersago: 'Ze zeggen dat je niet altijd moet geloven wat anderen zeggen. Maar is dat ook zo?'

Ze zeggen dat... je in een openbaar toilet best het eerste hokje kiest. Dat goedkope wijn gelijk staat aan ‘chateau migraine’. En zelfs: dat er aan elk bankbiljet cocaïne hangt. Stuk voor stuk beweringen die heel wat mensen voor waarheid aannemen. Maar is dit ook zo? Dina Tersago en Andy Peelman komen te weten wat je nu écht mag geloven en wat vooral niet.

'Snackmasters' - vanaf dinsdag 15 september om 20.35 uur

Koen Wauters: 'Van kindsbeen af ben ik zot van snacks. Zoet of zout: het gaat er allemaal in. Benieuwd of de topchefs in staat zijn om al mijn favoriete snacks na te maken.'

Wat gebeurt er wanneer een bekende chef wordt uitgedaagd om Vlaanderens populairste snacks exact na te maken? En wat als die topchef daarbij zélf gejureerd wordt? In Snackmasters nemen telkens 2 bekende chefs het tegen elkaar op. Snoeper Koen Wauters leidt de strijd in goede banen, terwijl snackgoeroe Ruth Beeckmans uitzoekt hoe zo’n snack nu écht wordt gemaakt.

'De Rode Duivels met Stef Wauters' - eerste match op zaterdag 5 september om 20.30 uur

Dit najaar pakt VTM opnieuw uit met duivels goed voetbal. De Rode Duivels maken zich op voor hun eerste groepswedstrijd in de UEFA Nations League sinds november vorig jaar. Op zaterdag 5 september gaan Eden Hazard en co. voor de overwinning tegen Denemarken. Stef Wauters neemt voortaan plaats in een gloednieuwe studio om samen met de hele familie voor de tv te supporteren voor de nationale trots. Hij krijgt daarbij in de studio het gezelschap van analisten als Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde.

Docureeksen: 'Wout, Waar een Wil Is' en 'Ik Ben Remco' - later dit najaar

VTM NIEUWS en HLN zitten dit seizoen in het spoor van de wielergoden van dit moment: Wout Van Aert en Remco Evenepoel. Voor twee exclusieve docureeksen - die te zien zijn bij VTM en via HLN.be - worden de twee renners al een hele tijd gevolgd en krijgt Vlaanderen een unieke blik achter de schermen in hun leven. Ook de recente gebeurtenissen rond de val van Remco Evenepoel en hoe hij terugkeert naar de top worden van op de eerste rij gevolgd.

'Familie' - vanaf maandag 24 augustus om 20.00 uur

De fans hebben er langer dan ooit op moeten wachten, maar vanaf 24 augustus is de gezelligste 'Familie' van het land terug van weggeweest.

'Boer zkt Vrouw: Home Sweet Home' - vanaf maandag 31 augustus om 20.35 uur

De moeder aller datingprogramma’s is terug. Dit keer in eigen land met zes jonge boeren Veerle, Bart, David, Frits, Tristan en Dries.

Vooravond: 'Sturm Der Liebe', 'De Buurtpolitie', 'Sara' - vanaf maandag 31 augustus

Nu 'Familie' opnieuw zijn vertrouwde plek inneemt, verschuift de succesvolle telenovelle Sara, met Veerle Baetens in de hoofdrol, naar de vooravond, waar vlak voor VTM NIEUWS een nieuwe aflevering te zien zal zijn. Ook de fans van 'Sturm Der Liebe' stemmen in het najaar op VTM af. De Duitse reeks is er dan elke dag om 17.00 uur te zien, met meteen daarna een aflevering van 'De Buurtpolitie'.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant' - vanaf dinsdag 1 september om 20.35 uur

Vier hobbykokduo’s staan aan de start van het avontuur van hun leven: een eigen restaurant beginnen.

'Alloo bij de Wegpolitie' - vanaf donderdag 3 september om 21.40 uur

Luk Alloo zet zich opnieuw op de achterbank bij de snelste flikken van het land.

'The Voice Kids' - vanaf vrijdag 4 september om 20.35 uur

De 16 halve finalisten van 'The Voice Kids' zetten de eindsprint in naar de grote finale. Daarin zingen uiteindelijk 8 finalisten de pannen van het dak om het team van Laura, Gers, Sean of K3 naar de overwinning te loodsen.

'Code van Coppens' - vanaf zondag 6 september om 19.55 uur

Staf en Mathias Coppens hebben opnieuw alles uit de kast gehaald om verschillende themakamers vol te steken met straffe experimenten, raadsels, opdrachten en puzzels.

'Helden van Hier: Op interventie' - later dit najaar

De Genkse interventiepolitie neemt kijkers mee naar de frontlinie van de zone CARMA, die zich uitstrekt over 8 steden en gemeenten in Limburg.

'The Voice Senior' - later dit najaar

Walter Grootaers krijgt versterking van Karen Damen, André Hazes en Sam Gooris in hun zoektocht naar de beste senior stem van het land.

'De Zonen van Van As' - later dit najaar

In de firma Van As trekt een nieuwe generatie het laken naar zich toe, met een ultieme tweestrijd tot gevolg. Charlotte Timmers en Gökhan Girginol (Ibi uit 'Spitsbroers') duiken in het vijfde seizoen van 'De Zonen van Van As' op met een verrassende gastrol.

'Wat een Jaar!' - later dit najaar

Het plezantste trio van nu, in de leukste quiz over toen. Nathalie Meskens, Koen Wauters en Jonas Van Geel maken opnieuw een sprong in de tijd.

'De MUG' - later dit najaar

'De MUG' brengt een exclusieve blik achter de schermen van ZNA Stuivenberg, één van de grootste spoedafdelingen van ons land.

