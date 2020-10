Maak kennis met 'Baantjer', nu in preview bij Streamz

Foto: © Streamz 2020

De nieuwste 'Baantjer' serie volgt op de populaire speelfilm 'Baantjer Het Begin', vorig jaar in de bioscopen. In deze prequel is te zien hoe de jonge rechercheur De Cock (met C-O-C-K) zich begin jaren '80 stand houdt in de strijd tegen de ruige Amsterdamse onderwereld. Nu bij Streamz.

Naast de Nederlandse cast spelen ook heel wat Vlaamse toppers mee. Zo zie je Charlotte Vandermeersch als de pittige LaCroix, een belangrijke schakel binnen de internationale veiligheidsdiensten. Maar je zal ook Hélène De Vos, Joren Seldeslachts, Tom Vermeir en Manou Kersting herkennen. Zij zijn niet de enige Belgische inbreng aan de reeks: ook Carl Joos (‘Cordon’) schreef mee aan de scenario’s.

De cast van 'Baantjer Het Begin' bestaat verder o.a. uit Waldemar Torenstra (De Cock), Tygo Gernandt (Tonnie Montijn), Yannick Jozefzoon (Andy Ruiter), Robert de Hoog (Siem Looder), Lisa Smit (Pien Montijn), Ruben van der Meer (rechercheur van Kemenade), Horace Cohen (rechercheur Baks), Ryanne van Dorst (Dr. Rusteloos), Jelka van Houten (wachtcommandant Selma), Leny Breederveld (archivaris), Peter Bolhuis (Chef), Bas Keijzer (Goessens), Fedja van Huêt (Bob Donkers) en Loes Luca (Louise Montijn).

'Baantjer Het Begin'

Amsterdam, 1980. Het is de tijd van grote maatschappelijke verandering. Te midden van de krakersrellen en demonstraties begint de idealistische jonge rechercheur Jurre de Cock op bureau Warmoesstraat. Zijn partner, de rasechte Amsterdammer Tonnie Montijn, maakt hem wegwijs in de stad. Het duo stuit gaandeweg op een criminele samenzwering, die onderdeel blijkt van een groter plan. Dan krijgt De Cock een nieuwe partner toegewezen: Andy Ruiter, overgeplaatst vanuit de Bijlmer. Ondertussen wordt Amsterdam overspoeld door zware wapens en is de politiemacht nog niet opgewassen tegen georganiseerde misdaad. Bureau Warmoesstraat blijkt zo lek als een mandje en het wordt De Cock snel duidelijk dat hij niet iedereen blindelings kan vertrouwen. De criminaliteit is hard, de druk ligt hoog en een verkeerde beslissing is snel gemaakt.

De serie 'Baantjer Het Begin', geproduceerd door Rachel van Bommel van Millstreet Films, is geregisseerd door Arne Toonen en Lourens Blok. De serie komt in navolging van de gelijknamige speelfilm, bekroond met zowel een Gouden Film als een Gouden Kalf voor Beste Production Design. De castleden Lisa Smit, Loes Luca, Fedja van Huêt en Robert de Hoog werden ook genomineerd voor een Gouden Kalf.

Het scenario is geschreven door Willem Bosch, Reint Schölvinck, Wolter Muller, Carl Joos en Judith Goudsmit, naar een idee van Thijs en Peter Römer. 'Baantjer Het Begin' is gebaseerd op de werken van A.C. Baantjer, uitgegeven door De Fontein. Van de Baantjer-boeken zijn meer dan 7 miljoen exemplaren verkocht.

Eind jaren '90 lokte 'Baantjer' in Nederland én Vlaanderen massaal veel kijkers naar het scherm. De titelsong 'Circle of Smile' klinkt de trouwe kijkers van toen wellicht nog bekend in de oren:

De serie 'Baantjer Het Begin' nu volledig te bekijken bij Streamz.





Lees ook: