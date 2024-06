Luistercijfers! Studio Brussel groeit weer, Radio2 blijft de grootste

In de periode gemeten tussen januari en april 2024 luisterden elke dag bijna 2,6 miljoen Vlamingen naar een van de VRT-radiozenders. Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM).

Studio Brussel laat voor de zesde opeenvolgende keer een groeiend marktaandeel optekenen en komt uit op 8,9% marktaandeel. Radio2 blijft de onbetwiste marktleider in het Vlaamse radiolandschap en staat met 25,2% marktaandeel in voor meer dan een kwart van het Vlaamse radiovolume.

VRT Radio groeit

VRT Radio haalt deze voorjaarsgolf een totaal marktaandeel van 56,2% bij 12+. Dat is een flinke stijging met 3,6 procentpunt op een jaar tijd. Bij de actieve bevolking (18-54 jaar) is die groei nog groter en heeft VRT Radio een marktaandeel van 47,8%. Dat is een stijging met maar liefst 5,8 procentpunt ten opzichte van vorig jaar.

Gevestigde waarde Radio 1 trekt dagelijks meer dan 560.000 luisteraars en haalt een marktaandeel van 8,4%. Voor een radiozender met een sterke actua-focus is dat quasi uniek in Europa. Klara knoopt opnieuw aan met een marktaandeel van 1,9%. Klara Continuo haalt 0,5%. Jongerenzender MNM behoudt 6,4% marktaandeel en ziet zijn digitale zender MNM Hits groeien tot 1,5%. Digitale radiozender De Tijdloze bevestigt met 1,3%.

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: 'We zijn heel blij met deze cijfers. En dankbaar dat we elke dag opnieuw voor 2,6 miljoen Vlamingen radio mogen maken met een gemotiveerd team. Alle VRT-radiozenders doen het goed. Studio Brussel klimt naar een dagelijks bereik van bijna een half miljoen luisteraars en heeft er met muzikale acties en evenementen als 'De nieuwe lichting', 'De zwaarste lijst' en 'De 41 uren van Studio Brussel' een sterk muzikaal voorjaar opzitten, ideaal als aanloop naar een drukke en avontuurlijke festivalzomer. Ook Radio2 scoort als de grootste zender van Vlaanderen. We merken in de vele reacties dat luisteraars meer en meer vertrouwd raken met de vernieuwde programma's en ook bijzonder enthousiast zijn over het nieuwe consumentenprogramma 'WinWin' dat vanaf zijn start heel veel in beweging zet.'