Luistercijfers: Sterk voorjaar voor Qmusic, Joe nog nooit zo groot

Joe bereikte nooit meer luisteraars dan in de eerste vier maanden van dit jaar. Met een marktaandeel van 11,1% bij het brede publiek (12+) laat de zender zich meer dan ooit gelden als vaste waarde in het Vlaamse radiolandschap.

In de primaire doelgroep 35-54 tekent de zender zelfs een groei op van 4,4% om af te kloppen op een mooie 17,8%. Ook Qmusic stijgt sterk en tekent voor het beste voorjaar in tien jaar tijd met 25,2% marktaandeel op zenderdoelgroep 18-44. De zender versterkt daarmee verder zijn positie als marktleider in die doelgroep. Digitale rockzender Willy kan opnieuw een groter deel van de koek naar zich toetrekken met een marktaandeel van 1,7% op 18-54, goed voor een stijging met 0,3% ten aanzien van de vorige meting.

Niet alleen Qmusic, Joe en Willy doen het goed. Ook de digitale themazenders, die enkel via DAB+ of online te beluisteren zijn, zetten een mooie score neer en verdubbelen hun marktaandeel. Vooral Q-Nonstop, Q-Foute Radio, Joe 60’s & 70’s en Joe 80’s & 90’s kunnen op een sterke groei rekenen. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, woensdag 22 juni 2022, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 april 2022.

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Ik ben heel blij met dit CIM resultaat. Joe is nog nooit zo groot geweest en het toont dat onze luisteraars Joe echt omarmen: ze luisteren op het werk en thuis graag en lang naar Joe. Het geeft voor de hele ploeg een goed gevoel en het is een mooie bevestiging van de koers die we varen. Vanaf volgende week vrijdag verhuizen we met Joe naar de kust, naar Westende voor 'Joe Summer Island', ons nieuw zomerevent met retrokermis en live radio. Zo gaat Joe opnieuw 'summer all the way'.'

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Het hele team van Qmusic is in de wolken met deze mooie cijfers. Het beste voorjaar in tien jaar tijd, een marktaandeel van meer dan 25% op de 18-44 jarigen en daarmee met voorsprong marktleider op onze doelgroep: een mooier compliment kunnen onze luisteraars ons niet geven. We kijken er naar uit om hen deze zomer massaal te mogen verwelkomen, op vrijdag 1 juli tijdens de uitverkochte Foute Party in het Sportpaleis en vanaf zaterdag 2 juli een hele zomer lang in het Q-Beach House in Oostende.'

Joe brengt nostalgische kermisvibes en live muziek naar zee

(Foute) live muziek in de oren en voeten in het zand bij Qmusic

Qmusic zet de zomer feestelijk in met een overload aan de beste en meteen ook Foutste muziek. Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli kunnen Q-luisteraars zich tijdens de Foute 728 volledig uitleven op hun favoriete Foute nummers. Na de bekendmaking van de ultieme nummer één, wordt het feestje op vrijdagavond 1 juli verder gezet in een uitverkocht Sportpaleis. Tijdens de Foute Party kunnen meer dan 15.500 feestvierders hun Foute hart ophalen tijdens live optredens van onder meer Mart Hoogkamer, De Kreuners, X-Session, 2 Fabiola, Jebroer, K3 en Dorothee Vegas & Like Maarten. Bekomen van al dat feestgedruis kan met zomerse Q-cocktails en tapas op het terras van het Q-Beach House, dat op zaterdag 2 juli de deuren opent op het strand van Oostende. Een zomer boordevol live muziek van nationale en internationale artiesten, goede radio, dikke feestjes, fijn gezelschap van de Q-dj’s en frisse Q-cocktails verzekerd!

Sofie Engelen en Elien D’Hooge presenteren eerste échte festivalprogramma 'De Wei van Willy'

In 'De Wei van Willy' nemen festivalliefhebbers Sofie Engelen en Elien D’hooge de Willy-luisteraars mee naar zonovergoten weiden met sloten fris bier én de beste concerten. Elke dag gaan ze tussen 16.00 en 18.00 uur op zoek naar de meest unieke verhalen, op maar ook naast de wei. Daarnaast volgen ze ook enkele landgenoten die deze zomer ‘on tour’ zijn op festivals in heel Europa zoals Balthazar-bassist Simon Casier. Ze tippen luisteraars met wat ze zeker moeten zien, blikken voor- en achteruit en draaien uiteraard veel live muziek.

En ook Willy-dj Wim Oosterlinck zit niet stil. Hij lanceerde een oproep naar de luisteraars om 30 jaar Gorki te eren. En zo gezegd, zo gedaan. Momenteel vereeuwigt street artist Michel Steppe zanger Luc De Vos met een gigantische mural in de Gentse binnenstad. Het bijzondere eerbetoon wordt op dinsdag 28 juni onthuld.