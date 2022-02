Luistercijfers! Qmusic kent sterkste najaar in 7 jaar

Qmusic versterkt haar marktleiderschap met 23.5% marktaandeel bij de zenderdoelgroep 18 tot 44-jarigen. De zender bevestigt ook bij het brede publiek (12+) zijn plaats als de tweede radiozender van Vlaanderen met 12.9% marktaandeel.

Joe staat sterk bij de zenderdoelgroep 35-54 jarigen en behoudt een stabiele positie met 13.4% marktaandeel. Bij het brede publiek (12+) haalt Joe 8.7% marktaandeel. Ook digital-only zender Willy blijft stabiel bij het brede publiek (12+) met 0.8% marktaandeel en bereikt voor het eerst meer dan 100.000 wekelijkse luisteraars. Op één jaar tijd verdubbelde Willy haar marktaandeel bijna tot 1.4% in de doelgroep 18-54 jarigen. Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 25 februari 2022, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Het is een mooie bekroning voor het hele team dat steeds meer Vlamingen Qmusic omarmen. We waren al het tweede grootste station van Vlaanderen en marktleider op onze doelgroep 18-44, maar we nemen nu nog meer voorsprong en bereiken elke dag op die doelgroep maar liefst 9% meer luisteraars dan voorheen. De combinatie van Maarten & Dorothee in de ochtend, 'Vincent Live' in de vooravond, een uitgebouwde dag-, avond- en weekendprogrammering én tot de verbeelding sprekende acties zorgt voor dit resultaat waar we Vlaanderen enorm dankbaar voor zijn.'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'Het is fijn te zien dat we het binnen onze doelgroep van 40’ers en 50’ers goed blijven doen. Maar ook het bredere publiek verrassen we met toffe en maatschappelijk relevante radio. Dat doen we op FM, maar meer dan ooit ook digitaal, waar de Joe-familie blijft groeien met een marktaandeel van 1,6%. Het digitale station Joe Easy, met een mix van aangename rustige popmuziek, is koploper en valt duidelijk in de smaak.'

90’s vibes bij Qmusic, een springplank voor nieuw Vlaams talent bij Joe en meest epische gitaarriff aller tijden bij Willy

Vanaf maandag 28 februari weerklinken bij Qmusic de beste platen uit het meest geschifte decennium ever: The 90's. Een hele week lang tellen de Qmusic-dj’s af naar de nummer 1 van de 'Top 500 van de 90’s'. Luisteraars kunnen tijdens die week nog stemmen op hun top 10 via de Q-app en Qmusic.be. En voor wie maar niet genoeg krijgt van 90's-muziek is er binnen minder dan 90 dagen, op 14 mei 2022, de 'I Love The 90’s' party in Hasselt.

Joe zet in op straf, nieuw en onontdekt Vlaams talent met de ‘Joe Lage Landen Ster’. Vandaag maken Joe-dj’s Raf en Rani tussen 16.00 en 19.00 uur de 5 finalisten van deze talentenjacht bekend. Zij krijgen de kans om zich in de week van 7 maart voor te stellen op Joe en op de digitale zender Joe Lage Landen waar jurylid Jelle Cleymans samen met de finalisten achter de microfoon kruipt. Op 25 maart wordt de Joe Lage Landen Ster 2022 gekozen die deze zomer op het podium van 'Tien Om Te Zien' in Middelkerke mag staan.

Bij Willy draait de 'Riff Top 100' vandaag op volle toeren. Nog tot 18.00 uur vanavond vuren Willy-dj’s Annelies Orye en Cedric Maes de meest iconische gitaarriffs aller tijden af op de luisteraars. Welke riff volgt het gitaarwerk uit ‘Whole Lotta Love’ van Led Zeppelin op? En ook bij Willy kijken ze vooruit naar een feestje want op 5 maart organiseert Willy zijn eerste 'High Voltage' party in Depot in Leuven.