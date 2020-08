Luistercijfers: Qmusic blijft tweede grootste, Joe stabiel

Qmusic blijft de tweede grootste zender in Vlaanderen met 10,4% marktaandeel bij het brede publiek (vs 10,5% in vorige golf bij 12+,) en groeit door op de zenderdoelgroep van 18-44 jarigen met 18% marktaandeel (vs 17,3% in vorige golf).

Ook Joe verstevigt zijn positie met 8,6% marktaandeel bij het brede publiek (vs 8,4% in vorige golf bij 12+) en groeit op de zenderdoelgroep van 35- tot 54-jarigen naar 12,7% marktaandeel (vs 11,9% in vorige golf). Dat blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, vrijdag 21 augustus 2020, bekend gemaakt zijn.

De resultaten omvatten de periode van 1 januari tot 22 maart en 1 mei tot 30 juni 2020. Door coronamaatregelen lag het veldwerk tussen 15 maart en eind april noodgedwongen stil.

De Foute Maand breekt records

Jammer genoeg geen Foute Party in Flanders Expo dit jaar, maar wel een virtueel feestje met 'De Foute Party in Quarantaine'. En daar zaten luisteraars duidelijk op te wachten. Uit de digitale cijfers van juni blijkt dat de Q-luisteraars massaal de Foute Maand hebben beleefd. Op de finaledag, op vrijdag 26 juni, haalde de website Qmusic.be meer dan 100.000 bezoekers en brak de zender een digitaal luisterrecord met meer dan 374.000 streamstarts.

Met deze enorme boost in het achterhoofd wil Qmusic uiteraard de luisteraar volgen. De radiozender licht daarom alvast een tipje van de sluier over het nieuwe radioseizoen dat nog meer 'fout' zal kleuren dan voordien.

De digitale themazenders (zoals Joe 60-70s, Q Maximum Hits en de Foute Radio) en digitale radiozender Willy noteren ondertussen al 1,9% marktaandeel bij de 18- tot 54 jarigen.

An Caers, directeur radio: 'Het is fijn om bevestigd te zien dat Qmusic en Joe vaste waarden zijn bij onze luisteraars. In de onzekere tijden van afgelopen maanden zijn onze radiozenders duidelijk een 'compagnon de route' geweest om zowel te informeren als te entertainen. Zeker de online boost van de Foute Maand bij Qmusic valt op, dus daar bouwen we op verder in het nieuwe radioseizoen. Ook digitaal versnellen we met al onze digitale zenders, waar nieuwe telg Willy meer en meer zijn plekje vindt.'

Sven & Anke starten nu maandag 24 augustus op Joe, nieuw Q-ochtendduo Maarten & Dorothee trappen af op 31 augustus.

Bij Qmusic trapt vanaf 31 augustus een nieuw maar vertrouwd duo, Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, elke weekdag vanaf 6.00 uur de ochtendshow in gang en dat gaan ze voortaan tot 10.00 uur doen. Sam De Bruyn en Vincent Fierens vinden elkaar vanaf 31 augustus in de avondspits en blikken tussen 16.00 en 19.00 uur op geheel eigen manier terug op het nieuws van de dag.

Joe schiet vanaf maandag 24 augustus uit de startblokken voor een nieuw radioseizoen. Daarbij houden ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx de luisteraars voortaan ook een uurtje langer - van 6.00 tot 10.00 uur - gezelschap. In aanloop naar de 'Top 2000' zal de vertrouwde stem van Heidi Van Tielen ook opnieuw door de radio klinken.

