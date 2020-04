Luistercijfers: Nostalgie breekt record en meer jonge luisteraars vinden NRJ

Foto: © Nostalgie 2020

In de CIM-cijfers die vandaag bekend worden gemaakt doen zowel NRJ als Nostalgie het bijzonder goed. Jongerenzender NRJ blijft doorgroeien en verdubbelt het aantal luisteraars in de doelgroep 25 -34.

Nostalgie breekt alle records en haalt 7,4% op 12+, 11,6% op de kerndoelgroep 35-54 en vergroot daar zijn luisterduur tot 205 minuten. Deze CIM-cijfers hebben betrekking op de periode november 2019 t.e.m. februari 2020.

Nostalgie

Blije gezichten bij Nostalgie! De afgelopen weken kreeg de zender al bijzonder veel lofbetuigingen van al wie van radio houdt omwille van de 'corona'-programmering. Nu blijkt dat Nostalgie ook in de periode daarvoor al massaal de harten én de radio’s van de luisteraars veroverde. De zender boekt recordcijfers in alle doelgroepen op vlak van bereik én op vlak van luisterduur.

Managing director radio, Tom Klerkx: 'Via een aantal parameters wisten we natuurlijk al dat we goed zaten. Tijdens de 'Classics Top 2020' kregen we massaal veel lofbetuigingen en reacties binnen. Digitaal groeiden we quasi elke dag met een absolute piek op de finaledag van de 'Classics Top 2020'. Met onze 'Classic Trip'-actie, de NBF-week en zowat alles wat volgde merkten we dat we met de combinatie van goede programmering en sterke campagnes ons fanship sterk aan het uitbreiden waren.'

Programma manager Tina Van den Meersschaut vult aan: 'And the Beat goes on! Sinds we met zijn allen in ons kot zitten zijn onze classics voor zoveel mensen blijkbaar onmisbaar geworden. En met onze 'speciallekes' zoals de 'All You Need is Love'-actie of de comeback van de 'Classics Top 2020' gingen de aantallen reacties door het dak. En de komende weken is het meer van dat. We zijn net gestart met de countdown voor 'The Big 5', we hebben mooie plannen voor de zomer en we kijken uiteraard heel hard uit naar de start van Leen Demaré, die vanaf 16 mei onze ploeg komt versterken en de Nostalgie-ochtenden op zaterdag en zondag gaat hosten.'

NRJ

Ook bij zusterzender NRJ hebben ze alle redenen om tevreden te zijn. Binnen de moeilijk te bereiken doelgroep van stedelijke jongeren (25-34) blijft NRJ groeien en staat de zender qua bereik op zijn hoogste marktaandeel sinds de start in september 2018.

Programma manager Nathalie Delporte: 'Met ons jong-en-klein-ploegske brengen we elke dag radio waarop we zelf best trots zijn. En blijkbaar wordt dat geapprecieerd door steeds meer jongeren waar we het ook voor doen. De goesting is groot. En de plannen nog groter. Deze week zijn we gestart met 'SHOUT OUT', een show waarin we jongeren en hun verenigingen de hand reiken in deze bijzondere tijden, er komt een geweldig '20 in 2020' -project aan, we mogen weer bijzonder straf komisch talent verwelkomen in onze 'OPEN SKYPE COMEDY', … laat ons maar in de luwte met véél NRJ verder bouwen aan de beste radio voor jongeren op deze planeet. Of toch alvast hier in Vlaanderen…daar kan ik mee leven.'



