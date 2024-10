Luistercijfers: Groei voor Radio 1, Radio2 blijft marktleider

In de periode gemeten tussen mei en augustus 2024 haalde VRT Radio een totaal marktaandeel van 52,4% bij 12+, goed voor elke dag bijna 2,4 miljoen Vlaamse luisteraars.

Dat blijkt uit de nieuwe meting door het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Radio 1 is de sterkste stijger ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden en haalt 8,9% marktaandeel, terwijl Radio2 de marktleider blijft met 24,2% marktaandeel. Bij de digitale zenders zet VRT Radio Bene zijn gestage opmars voort.

Vlaming vindt vlot de weg naar actua en sport bij Radio 1

Radio 1 haalt een marktaandeel van 8,9%, dat is een stijging op jaarbasis van 1,3 procentpunt. De actuazender vulde zijn vertrouwde, sterke programma’s in deze drukke verkiezings- en sportzomer aan met extra aanbod, dat duidelijk werd gewaardeerd. Dagelijks stemden bijna 600.000 luisteraars af op de zender om belangrijke nieuwsmomenten mee te pikken of beklijvende sportgebeurtenissen mee te beleven. Radio 1 is zo de derde grootste zender in Vlaanderen in bereik.

Jan Knudde: 'Radio 1 blijft een baken van vertrouwen voor veel Vlamingen. Niet alleen tijdens spannende verkiezingen in eigen land, maar ook om alles wat in de wereld gebeurt op de voet te volgen. Blijkt ook uit de cijfers: voor veel Vlamingen is live radio de perfecte manier om de sportprestaties op het EK-voetbal, in de Tour of tijdens de Olympische Spelen te volgen. Trouwens, niet enkel ons live aanbod scoort goed. We stellen dagelijks vast dat ook onze Radio 1-podcasts en -audiofragmenten de weg vinden naar een nieuw publiek.'

De onbetwiste marktleider is en blijft Radio2, met een trouw luisterpubliek: de zender bereikt dagelijks opnieuw meer dan 1 miljoen Vlamingen. Steeds meer mensen vinden ook hun weg naar de vernieuwde digitale radiozender VRT Radio Bene, intussen al goed voor 1,3% marktaandeel.

Klara behoudt haar marktaandeel van 1,9%. Studio Brussel haalt een marktaandeel van 7,1%. Jongerenzender MNM - met in deze golf een marktaandeel van 5,7% - ​ zit sinds september helemaal in het nieuw, met onder meer nieuwe spitsprogramma's en opvallende acties zoals momenteel Sander tegen de tijd. Digitale radiozender De Tijdloze behoudt z'n marktaandeel van 1,3%.