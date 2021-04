Luisteraar Niko opent de Q-Escape Room en wint 51.984,21 euro

They did it! Qmusic-dj's Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe, Vincent Fierens en Matthias Vandenbulcke zijn na 72 uur ontsnapt uit de Q-Escape Room dankzij de massale hulp van Vlaanderen en in het bijzonder de 27-jarige Q-luisteraar Niko uit Heusden-Zolder.

Niko kraakte met het viertal de muzikale code en wint daarmee maar liefst 51.984,21 euro. Na elke dag mee te spelen wist hij het muzikale fragment van de Q-luisteraars te raden dankzij de tip van Maarten in ‘The Panic Room’: ‘Head Shoulders Knees & Toes’ van Ofenbach & Quarterhead.



'Het grootste deel van het geld gaat naar het huis dat we gekocht hebben', aldus een verraste Niko. 'De rest zetten we op onze spaarrekening en steken we eventueel nog in een mooie speelkamer voor onze dochter.'



De oplossingen van de andere vier muzikale fragmenten waren ‘Kings & Queens’ van Ava Max (voor Maarten), ‘Hot & Cold’ van Katy Perry (voor Vincent), ‘Kvraagetaan’ van De Fixkes (voor Matthias) en ‘Boom, Boom, Boom, Boom!!’ van Vengaboys (voor Dorothee).



Onverwachte wending

De Q-Escape Room kende ook nog een onverwachte wending. Na het kraken van de muzikale code konden de vier Qmusic-dj’s niet meteen ontsnappen. 'Niko, we kennen je ondertussen al een beetje en weten dus ook waar je op dit moment bent. Ga naar buiten en stap in de auto die je daar ziet. Want alleen jij kan de dj’s uit de Q-Escape Room bevrijden', vertelde de mysterieuze stem van de Q-Escape Room. Niko was dus letterlijk dé sleutel tot de vrijheid van Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias.



'Wauw! Ik kan me niet herinneren dat we ooit nog zo’n hoog bedrag hebben weggegeven bij Qmusic', aldus Maarten. 'Het is fantastisch om te zien hoe de luisteraars meeleefden en ons massaal hebben geholpen de muzikale code te kraken. Dankzij hen zijn we zelfs sneller kunnen ontsnappen dan vorige keer. De Q-Escape Room was opnieuw een onvergetelijke ervaring.'



Afgelopen maandag gingen Maarten, Dorothee, Vincent en Matthias de Q-Escape Room binnen. Naast hun ‘eigen’ vier ultrakorte, muzikale fragmenten kregen ook de Q-luisteraars een vijfde fragment toegewezen, meteen de muzikale code om te kraken. Aan de hand van puzzels en raadsels moesten ze te weten komen om welke vijf nummers en artiesten het ging. Vier dagen en drie nachten deden ze erover en leefden ze 24 op 7 samen.

Bekijk hier het moment waarop de muzikale code werd gekraakt:

Naast het live radio maken vanuit de Q-Escape Room en het zoeken naar de oplossing van de muzikale code kregen de Qmusic-dj’s ook bezoek van bekende gasten. Zo kwam het kersvers 'Blind Getrouwd'-koppel Candice en Marijn langs met een tip voor Maarten, kroop Kürt Rogiers uit een gorilla-pak voor Matthias, kreeg Vincent een cadeau van Niels Destadsbader en Regi - die eveneens hun allereerste samenwerking bekend maakten - en kwam Rolf Sanchez live een aangepaste versie van zijn nieuwe single ‘Ven Ven’ zingen voor Dorothee. Net voor de laatste ontsnappingspoging bracht Willy Sommers nog live het nummer ‘7 Anjers 7 Rozen’ aan de Q-Escape Room, een laatste clue voor Matthias.



Vlaanderen massaal in de ban van de Q-Escape Room

De vier Qmusic-dj’s werden deze week massaal geholpen en op de voet gevolgd door de Q-luisteraars. Niet alleen brak de Q-Escape Room een Instagram-record met meer dan 28.000 likes op één post van Qmusic, ook de livestream waarbij iedereen 24 op 7 in de Q-Escape Room kon kijken werd meer dan 200.000 keer bekeken op Qmusic.be en in de Q-app en zag het bezoek verzesvoudigen in dagelijkse views ten opzichte van een normale periode. Daarnaast was de Q-Escape Room ook live te volgen op televisie.