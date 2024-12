Luister naar 'De Tijdloze Countdown' live vanuit Kortrijk

De stad Kortrijk verwelkomt De Tijdloze en Studio Brussel een week lang in Muziekcentrum Track vanaf donderdag 26 december. Ook VRT Canvas zorgt er drie avonden voor een muzikale talkshow met Michèle Cuvelier en heel wat bekende gasten.

Tel mee af, luister, kijk en beleef De Tijdoze Countdown vanuit Kortrijk:

Vijf dagen live radio vanop het Conservatoriumplein met Studio Brussel én De Tijdloze Radio die samen aftellen naar 'De Tijdloze 100' met àlle songs die de top net niet gehaald hebben.

Heel wat bekende gastpresentatoren presenteren mee.

VRT Canvas: drie programma's live vanuit Track muziekcentrum met Michèle Cuvelier en heel wat bekende gasten.

Op 31 december kennen we de ultieme tijdloze song en wordt 'De Tijdloze 100' uitgezonden met presentatoren Kirsten Lemaire en Stijn Van de Voorde.

De Tijdloze Countdown op VRT Canvas vanuit Kortrijk

Tussen kerst en nieuw telt VRT Canvas samen met Studio Brussel en De Tijdloze af naar 'De Tijdloze 100'. Drie dagen lang dompelt Michèle Cuvelier je onder in een warm bad van de allerbeste tijdloze songs. Samen met Compact Disk Dummy Lennert Coorevits en tijdloze all stars Stijn Van de Voorde, Kirsten Lemaire en Thibault Christiaensen bekijkt ze de meest opvallende verschuivingen in de Tijdloze Countdown. Ze gaan op zoek naar straffe muzikale verhalen en verrassende details achter tijdloze pareltjes. En net als de voorbije jaren, ontleedt Lennert Coorevits een aantal songs op zijn eigen aanstekelijke muzikale manier. Elke aflevering wordt afgesloten met een muzikale gast die een eigenzinnige tijdloze cover brengt.

Deze gasten maken alvast hun opwachting:

Zaterdag 28 december: Stijn Van de Voorde, Glints (over Not a Housewife) en Emma Bale (over Jeff Buckley). Cover door Emma Bale.

Zondag 29 december: Kirsten Lemaire, Maarten Devoldere (over Warhaus), Sietse Willems (over tijdloze classics en helden). Fenne Kuppens (over PJ Harvey). Cover door Fenne Kuppens.

Maandag 30 december: Thibault Christiaensen, Michael Karkousse (over Synrise), Peter Van de Begin, Tine Reymer en hun dochters (over muziek op moeilijke momenten en de generatieclash. Cover door Luc van Acker en Anna Domino.

'De Tijdloze Countdown' op VRT Canvas, zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december op VRT Canvas en op VRT MAX.

Tijdloze muziekdocumentaires

VRT Canvas brengt ​ tijdens de kerstvakantie ook de allerbeste muziekdocumentaires.

Tussen 24 en 30 december:

Wham! : Last Christmas Unwrapped (24/12), Simple Minds : Everything is Possible (25/12), In Restless Dreams : The Music of Paul Simon (26/12), Paul McCartney & Wings: One Hand Clapping (27/12), Oasis: Supersonic (28/12), The Stones and Brian Jones (29/12), Squaring the Circle: The Story of Hipgnosis (30/12).

De Tijdloze Nacht op 31 december:

Op oudejaarsavond gaat VRT Canvas helemaal los met achtereenvolgens ABBA: Against the Odds, Queen: Hungarian Rhapsody, Talking Heads: Stop Making Sense, Prince: Sign O’ The Times, Nirvana: Live at the Paramount en David Bowie: Moonage Daydream.

De Tijdloze Nacht van 18.30 tot ver na middernacht op VRT Canvas en op VRT MAX.

De Tijdloze Countdown op 'De Tijdloze' radio en Studio Brussel

Vanaf donderdag 26 december telt Studio Brussel mee af naar 'De Tijdloze 100', samen met nog een heleboel bekende gastpresentatoren. Dat doen ze een week lang live aan De Kreun. Tijdens De Tijdloze Countdown tellen we samen af naar 'De Tijdloze 100' en hoor je de nummers waar massaal voor gestemd is, maar die lijst niet haalden.

Donderdag 26 december: Rik Verheye, Mickael Karkousse, Jacotte Brokken en K1D.

Vrijdag 27 december: Linde Merckpoel, Maarten Vangramberen, Boris Van Severen en Zohra.

Zaterdag 28 december: Stefaan Degand, Ise, Daphne Agten en Regula Isewyn.

Zondag 29 december: Compact Disk Dummies, Joris Hessels, Sali Haidara en Victor Schelstraete.

Maandag 30 december: Ruben Block, Franky Vanderelst, Jente Pironet en Soe Nsuki.

Dinsdag 31 december: Fatma Taspinar.