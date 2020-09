'Love Island' piekt online naar 2.146.000 views

Al vier weken lang zoeken Nederlandse en Vlaamse singles samen met Viktor Verhulst en Holly Mae Brood naar hun liefdesmatch op 'Love Island'. Die zoektocht wordt gretig gevolgd in Vlaanderen. Vooral online scoren de Islanders enorm goed en groeit 'Love Island' stevig door met 10% t.o.v. het eerste seizoen vorig jaar. Dat meldt SBS Belgium.

Ondertussen haalt de reeks in totaal al 2.146.000 views, zowel voor de volledige afleveringen als voor de extra content op de verschillende kanalen. Love Island is daarmee online veruit de best bekeken reeks van het moment. 'Love Island' is een echte hit bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar en heeft een opvallend jong, eerder vrouwelijk profiel: maar liefst driekwart van die moeilijk te bereiken doelgroep volgt het reilen en zeilen van de Islanders online. En ook op televisie – gemiddeld 230.000 kijkers - heeft 'Love Island' het hoogste aandeel jongeren.

Naast 'Love Island' doen ook 'Chateau Meiland', 'FBI' en 'Manifest' het goed op VIJF met respectievelijk gemiddeld 218.000 (9.6%), 215.000 kijkers (10.8%) en 122.000 kijkers (9.5%).

De VIER-programma’s van het najaar bleven ondanks de pittige concurrentie vrij stabiel. 'Gert Late Night' is ondertussen een vaste waarde op VIER geworden. De populaire talkshow zit op dit moment aan gemiddeld 385.000 kijkers en 20% marktaandeel op de doelgroep 18-54. Ook 'De Rechtbank', 'Niveau 4 Gent', 'Opvoeden Doe Je Zo' en 'Huizenjagers' zetten mooie cijfers neer: 670.000 en 28.4%, 416.000 en 24.8%, 344.000 en 18.1% & 194.000 en 11.5%.

Daarbovenop pakt VIER binnenkort uit met dubbel (9!) zoveel nieuwe programma's. Zo staat 'De Slimste Mens ter Wereld' voor de deur en later komen daar ook nog 'De Anderhalve Meter Show', 'Ja, Chef!', 'Justice For All', 'Ooit Vrij', '#hetisingewikkeld', 'Champions League', 'Lance' en 'Spitting Image' bij.