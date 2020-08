Lotte Vanwezemael opent 'Het Rad' als eerste letterzetter

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Mag ik een klinker kopen, Peter?' Vanaf maandag 3 augustus laat Peter Van de Veire 'Het Rad' dagelijks draaien: de langslopende gameshow allertijden krijgt vanaf dan een stevige update op VIER.

Eentje zonder nineties-blingbling, maar wel met een nieuw rad, een nieuw logo, Peter Van de Veire als nieuwe host, een premium prijzenwinkel, bekende letterzetters, een nieuwe begintune gemaakt door Regi Penxten en met de verdraaid verrassende tussenkomsten van Wim Opbrouck. De komende vier weken draaien dagelijks drie kandidaten aan het iconische rad om woordpuzzels op te lossen en vooral om prachtige prijzen te winnen.

'Het Rad' krijgt voortaan verschillende bekende letterzetters: in plaats van een vaste assistente wordt Peter elke aflevering geflankeerd door een nieuw bekend gezicht. De letterzetter tovert niet alleen de letters tevoorschijn, hij of zij geeft ook enkele thema’s en onderwerpen aan in de vragenrondes. De Limburgse seksuologe Lotte Vanwezemael bijt morgen de spits af als letterzetter. In één van de puzzels onthult ze zelfs een trauma uit haar jeugd. In de winkel duiken ook plots de Romeo’s op, want tussen de prijzen zit er het aanbod om een jaar lang, elke dag de Frikandel XXL te verorberen.

Op dinsdag is Christian, bekend van 'De Mol', letterzetter met dienst, woensdag tikt Kobe Ilsen de letters aan, en Astrid Coppens sluit de eerste week van 'Het Rad' af met een gigageheim uit Hollywood.

'De Winkel' staat traditiegetrouw vol met prachtige prijzen, waar iedereen al lang van droomde, maar nooit durfde te kopen. Van een auto tot een Dinner in the Sky of zelfs een geheimzinnige surprise box, alles is mogelijk. In de finale krijgt één kandidaat bovendien de mogelijkheid om te shoppen in een prijs te winnen uit de 'Premium'-afdeling van de winkel. Hier bevinden zich verschillende hoofdprijzen om 'U' tegen te zeggen. Wim Opbrouck doet vanaf morgen 'De Winkel' daveren van enthousiasme met zijn unieke interventies. Hij begeleidt de kandidaten op geheel eigen wijze door 'De Winkel' én ontpopt zich tevens tot speelse plaaggeest van Peter en de kandidaten.

Kandidaten

Stephanie uit het Oost-Vlaamse Gottem werkt als bediende in een winkel voor kappersproducten. Haar leeftijd is een goed bewaard geheim. Michiel is 28 jaar en komt uit Drongen. Hij is leerkracht Frans, maar in zijn vrije tijd volgt hij een opleiding als ontwerper van kleding. Momenteel maakt hij Sinterklaaspakken, maar zijn droom is het ontwerpen van maatpakken voor heren. Frank is 27 en woont in Borgerhout. Als International Key Accountmanager werkt hij vaak in het buitenland. Hij houdt van wakeboarden, skateboarden en snowboarden.

'Het Rad', vanaf 3 augustus van maandag tot donderdag om 21.20 uur op VIER.