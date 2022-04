Lotte Vanwezemael openhartig in VRT NU Orginal 'Generation M: The story of my life'

In de paasvakantie lanceren VRT NU en MNM twee gloednieuwe minireeksen van de VRT NU Original 'Generation M: The story of my life'. Het gaat opnieuw om waargebeurde verhalen die worden verteld in een mix van film en talkshow.

De eerste reeks (vanaf maandag 4 april) gaat over MNM-seksuologe Lotte Vanwezemael, die tussen de filmscènes door komt getuigen over haar eigen ervaringen met zwaar pestgedrag en zelfverwonding. In het tweede verhaal (vanaf maandag 11 april) maken we kennis met Emma Van der Bracht, die zich na een diagnose van post-traumatisch stresssyndroom liet behandelen in een psychiatrisch centrum.

De innovatieve VRT NU Original- reeks 'Generation M: The story of my life' combineert fictie met talkshow. Op basis van getuigenissen van de centrale gasten (in dit geval Lotte Vanwezemael en Emma Van der Bracht) worden cruciale fases uit hun leven verfilmd in straffe fictie. Aansluitend komen ze in de zetel bij Dorianne Aussems vertellen hoe ze die periodes in hun leven hebben ervaren: hoe het zover kon komen maar ook bij wie en waar ze moed en hoop vonden om door deze moeilijke periode te geraken.

Naast de hoofdrolspelers, die voor het eerst naar hun eigen film kijken, nodigt Dorianne telkens ook vrienden, familie, lotgenoten en experten uit die het verhaal helpen omkaderen. Zij vertellen hoe zij die periode hebben beleefd en geven praktische tips over hoe je zelf met zulke problemen kan omgaan als je ermee wordt geconfronteerd.

Om de thema’s waar jongeren vandaag mee worstelen, bespreekbaar en toegankelijk te maken, werken VRT NU en MNM samen met het educatief platform ED TV. De reeks kwam tot stand met de steun van het innovatiefonds van VAF en Taks Shelter.

VRT NU Originals zijn programma's die exclusief voor VRT NU zijn gemaakt. In de reeks 'Generation M: The story of my life' werden eerder ook al minireeksen gemaakt over Kato (Marynissen), die aan anorexia nervosa leed, en Samy (Meziani), die zwaargewond werd door een verkeersongeval. Ook hun verhalen zijn nog te bekijken op VRT NU.

Het verhaal van Lotte Vanwezemael - zwaar pestgedrag leidde tot zelfverwonding

Lotte Vanwezemael werd bekend als seksuologe bij MNM en is elke woensdag te gast bij Dorianne Aussems in 'Generation M'. In 'The Story of my Life' vertelt ze openhartig over hoe ze als prille tiener geconfronteerd werd met zwaar pestgedrag, zowel mentaal als fysiek, en hoe dat leidde tot automutilatie.

Aflevering 1- Lotte werd zwaar gepest op de middelbare school

'Zonder er iets aan te doen, gaat het pesten blijven bestaan. Ik merk dat ook in mijn eigen situatie toen ik gepest werd, dat er pas echt iets veranderd is toen er met die pesters gesproken werd', zo vertelt Lotte Vanwezemael.

De jonge Lotte Vanwezemael kende een moeilijke start in de middelbare school. Ze werd gepest door enkele jongens uit haar klas. In deze aflevering vertelt Lotte hoe zij die periode heeft ervaren en hoe het haar veranderde. Lotgenoten Hasse, Gert-Jan en Niels delen hun ervaringen met pesten en gepest worden. Pest-expert Karlien Demol kadert ook waarom mensen pesten.

Aflevering 2 – Lotte zocht haar heil in zelfverwonding

In het tweede middelbaar vond de jonge Lotte zichzelf opnieuw uit. De stoere emo-chick zou niet meer gepest worden. Met negatieve gevoelens ging ze op haar eigen manier om. In deze aflevering vertelt Lotte over haar verleden met zelfverwonding. Ook lotgenoten Hannes Coudenys (bekend van Ugly Belgian Houses) en Jolien delen moedig hun verhaal. Maar wat is zelfverwonding? En waarom doen jongeren het? Expert Glenn Kiekens legt het uit.

Aflevering 3 – Hoe Lotte seksuologe werd

Toen ze 15 was, werd Lotte voor het eerst verliefd. De gevoelens die kwamen kijken bij die eerste verliefdheid, zetten een hele ontdekkingstocht op gang. Haar bezorgde mama wou de jonge Lotte hierin begeleiden en kocht voor haar boeken van Goedele Liekens. In deze aflevering vertelt Lotte over die eerste verliefdheid en hoe haar interesse in de seksuologie ontstond. Lotte's idool Goedele Liekens is ook van de partij en heeft het over de evolutie in de wereld van seks en relaties. Ook de opvolging is verzekerd, want studente seksuologie Katrien Verdickt is te gast.

Aflevering 4 – Ook powervrouw Lotte werd het slachtoffer van bodyshaming en online haat

Tijdens haar opleiding ontwikkelde Lotte zich tot de powervrouw die we nu kennen. Meteen nadat ze was afgestudeerd, kon ze aan de slag als huisseksuologe bij MNM. De bal ging aan het rollen, maar die bekendheid kende ook een keerzijde. Lotte werd meermaals het slachtoffer van bodyshaming en online haat. Daarover kunnen TikTok-sterren Rachel Nimegeers en Joline De Moor meespreken. Maar hoe ga je het best om met online haat? Expert cyberpesten Sara Pabian legt het uit.

Het verhaal van Emma Van der Bracht

Het verlies van haar beste vriend veroorzaakte depressie en paniekaanvallen

'Op zich kan het heel gemakkelijk zijn om een depressie te verstoppen' - Emma Van der Bracht

Aflevering 1 – Emma verliest onverwacht haar beste vriend

Tijdens haar studies in het hoger onderwijs verloor Emma haar beste vriend Hendrik. De twee hadden een zeer intense band. Het verlies liet een diepe indruk na op Emma en had grote gevolgen. In deze aflevering vertelt Emma hoe zij zich die periode herinnert en welke invloed die tragische gebeurtenis op haar leven had. Ook Ine, hartsvriendin van Emma en Hendrik, komt langs. Maar hoe verwerk je het verlies van een vriend als jongere? Rouwexpert Lies Scaut geeft uitleg.

Aflevering 2 – Emma komt in een depressie terecht tijdens het rouwproces

Na het verlies van boezemvriend Hendrik sukkelde Emma in een depressie. Haar lief, die haar steun en toeverlaat hoorde te zijn, bleek toch niet wie hij vertelde te zijn. Emma legt uit hoe zij dat heeft ervaren en doorstaan. Ook Lauren, beter gekend als Twoosie op Twitch, kampte met een depressie. Sven De Gieter spreekt over de videoclip die hij maakte, waarin depressie centraal staat. Maar waarom word je depressief? Klinisch psychologe Annelies Van Royen licht toe.

Aflevering 3 – Emma krijgt te kampen met paniekaanvallen

Emma zocht haar toevlucht in wiet en kreeg te kampen met paniekaanvallen. Gelukkig kon ze rekenen op één van haar beste vriendinnen. Emma blikt terug op een zware periode uit haar leven, maar dat doet ze niet alleen. Beste vriendin Laura neemt ook plaats in de zetel om te vertellen hoe zij die periode heeft ervaren. Ook actrice Leen Dendievel kreeg te maken met angstaanvallen. Maar wat is angst? En vanaf wanneer wordt het een probleem? Angstpsycholoog Jaak Beckers legt het uit.

Aflevering 4 – Emma's verblijf in de psychiatrie kent een onverwacht happy end

Emma besliste om in opname te gaan. Haar hele leven veranderde en ze werkte aan haar herstel. Ze volgde een intensieve therapie en leerde er ook de liefde van haar leven kennen. In deze aflevering blikt Emma terug op een opname in de psychiatrie en het vernieuwde geloof in de liefde. Amke en Margaux zitten ook in opname en komen openhartig vertellen hoe dat voor hen verloopt. Maar wanneer ben je gebaat bij een opname in de psychiatrie? Evi Verbeke, expert in de psychiatrie, geeft uitleg.

'Generation M: The story of my life'

Het verhaal van Lotte Vanwezemael: vanaf maandag 4 april op VRT NU.

Het verhaal van Emma Van der Bracht: vanaf maandag 11 april op VRT NU.