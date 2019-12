Loop samen met MNM de Warmathon

Foto: MNM - © VRT 2019

Tijdens De Warmste Week zal VRT-jongerenzender MNM live radio maken en online verslag uitbrengen vanop de zes Warmathons. De MNM-studio reist tijdens de week voor kerst mee met de Warmathon door heel Vlaanderen.

MNM-dj's zorgen voor de beats, lopen mee, draaien favoriete loopnummers en garanderen zo een unieke Warmathon-ambiance.

MNM live op de Warmathon

- Woensdag 18 december: Kortrijk - Sportcampus Lange Munte - van 12.00 tot 20.00 uur

- Donderdag 19 december: Brussel - Koning Boudewijnstadion - van 12.00 tot 20.00 uur

- Vrijdag 20 december: Gent - Recreatiedomein Blaarmeersen - van 12.00 tot 20.00 uur

- Zaterdag 21 december: Antwerpen - Linkeroever - van 10.00 tot 18.00 uur

- Zondag 22 december: Leuven - Universitair Sportcentrum - van 10.00 tot 18.00 uur

- Maandag 23 december: Beringen​ - be-MINE - van 12.00 tot 20.00 uur

MNM-dj's Peter Van de Veire, Tom De Cock, Brahim, Dorianne Aussems, Sander Gillis en Laura Govaerts zullen alle lopers aanmoedigen met goede muziek. De beats ter plaatse worden verzorgd door MNM Start to Dj-winnaars Avalonn en Merlo.

Ook actievoerders welkom

Nieuw dit jaar is dat iedereen die een officiële actie heeft geregistreerd voor De Warmste Week ook op de Warmathon zijn verhaal kwijt kan. Op de Warmathons nemen MNM-dj's en bekende Vlamingen persoonlijke actievideo’s op met actievoerders, die ze vervolgens zelf kunnen delen op hun sociale media.

Meelopers

MNM vaardigt voor elke Warmathon ook enkele meelopers af: dj’s die meelopen en de lopers een hart onder de riem en een micro onder de neus steken. Onder meer MNM-dj's Wanne Synnave, Kawtar Ehlalouch, Sen De Paepe, Yoren Linsen, Anushka Melkonian en Laurens Luyten lopen mee. Ook Sportstan Vanderwaeren zal àlle Warmathons meelopen.

Loopnummer

Maar MNM is natuurlijk 'Music and more': in ruil voor een inschrijving voor de Warmathon krijgt elke luisteraar een loopnummer. Het loopnummer is dé song waarop je het liefste loopt. Op MNM.be kan je als deelnemer je favoriete song vooraf doorgeven, en dan draait MNM het nummer op de dag dat je loopt.

'Warmathon100'

Op dinsdag 24 december sluit MNM De Warmste Week muzikaal af met de 'Warmathon100': de 100 beste loopnummers volgens de Warmathon-deelnemers. MNM-dj Tom De Cock en Brahim praten tussen 9.00 en 17.00 uur de songs aan elkaar.

'MNM op de Warmathon', van woensdag 18 tot en met maandag 23 december in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Beringen en op MNM.

'Warmathon100', dinsdag 24 december van 9.00 tot 17.00 uur op MNM.