'Lisa' krijgt een vervolg in het najaar

'Lisa' loopt normaal binnen enkele weken af. De vele fans van Tinne Oltmans als het schuchtere reclamemeidje maakten zich stilaan op voor het afscheid. Maar hou de zakdoeken nog maar even opgeborgen. VTM is namelijk zo tevreden over de serie dat er een vervolg komt.

Vanaf september kunnen de fans van 'Lisa' zich in de handen wrijven. Er komt namelijk een tweede reeks afleveringen van de populaire serie. VTM heeft niet lang getwijfeld om door te gaan met de telenovelle. Rond een half miljoen kijkers, 40 procent marktaandeel in de commercieel interessante doelgroep 18-54 en dit zowel in de vooravond als nu, tussen 'VTM NIEUWS' en 'Familie'.

'De cijfers die we met deze vooravondreeks halen, zijn erg straf. In alle stilte doet Lisa het eigenlijk even goed als 'Sara' uit 2007. We hebben met 'Lisa' een jong en trouw publiek aangeboord, dat het hoofdpersonage heeft omarmd. Dat willen we zo houden', zo verklaart VTM channelmanager Maarten Janssen aan Het Laatste Nieuws.

'Lisa' is gebaseerd op de Duitse telenovelle 'Anna und die Liebe'. Daarvan werden er 926 afleveringen gemaakt, gespreid over meerdere seizoenen. Of het ook zo'n vaart zal lopen met 'Lisa' valt af te wachten, maar een extra seizoen komt er nu dus al zeker. De volledige hoofdcast is opnieuw van de partij. En gegarandeerd krijgt de kijker weer heel wat intriges voorgeschoteld.

Het huidige seizoen van 'Lisa' loopt in juli af. Vanaf september pikt de serie de draad weer op.

Bron: hln.be - eigen bericht