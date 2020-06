Linde Merckpoel vanaf dit najaar aan de slag bij Eén

Linde Merckpoel vanaf dit najaar aan de slag bij En

Linde Merckpoel kondigde het vanmorgen aan in haar radioshow 'Bij Linde' op Studio Brussel: vanaf dit najaar zal ze als online creatieveling En versterken. Linde neemt heel wat ervaring mee.

Ze maakte voor de digitale kanalen van Studio Brussel al 'Linde vlogt/volgt' en 'Bij Linde', waarin ze de luisteraars en kijkers verraste en ontroerde met haar boeiende verhalen. Een perfecte match met Eén, en dus zien kijkers Linde binnenkort ook op de online kanalen van Eén.



Linde startte haar carrière eerst als radionieuwslezeres, waarna ze sinds 2008 radiopresentatrice bij Studio Brussel is. Sinds begin 2019 legde ze zich volledig toe op 'Linde vlogt' en 'Linde volgt', en vanaf dit najaar versterkt ze online dus Eén. Meer nieuws over Lindes concrete projecten bij Eén volgt later.



Linde Merckpoel: 'Ik heb al vaak gedacht dat ik de beste job ter wereld heb. Elke dag op zoek mogen gaan naar wat mij boeit en raakt in de wereld en die verhalen proberen vertellen, samen met mijn cameraman/regisseur/beste vriend Arnout Bracke. Voor mij is het het beste ooit. Bij Studio Brussel is de vrijheid en het vertrouwen immens groot en dat bracht ons al in tal van nieuwe werelden. Of dat nu de WNBA finale in Amerika was, een hutje van een dakloze man in een bos of twee maanden lang in mijn eigen kot in coronatijden… Elke dag voelde als een nieuw avontuur. Ik ben blij dat we dat nu kunnen verderzetten bij Eén. Een plek die nu al voelt als thuis. De ambitie en goesting is groter dan ooit.'



Olivier Goris, netmanager Eén: 'Ik heb de afgelopen maanden met veel verwondering - en bewondering - naar de vlogs van Linde gekeken. Zij speelt in op wat er leeft en brengt verhalen die een breed publiek raken. En dat is ook wat Eén dagelijks doet. Ik ben dan ook zeer blij dat zij deze verhalen vanaf nu op de online kanalen van Eén zal brengen.'



Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel: 'Linde is een klasse en fenomeen op zichzelf geworden. Ze heeft bij Studio Brussel een lang, indrukwekkend parcours afgelegd en werkelijk alles gedaan: van nieuwslezeres tot gevierde presentatrice van onze ochtend. De laatste jaren waren er natuurlijk haar onnavolgbare vlogs op het internet die heel breed in Vlaanderen leefden. We zijn heel blij dat ze nu nog veel meer van dit moois zal kunnen tonen voor onze grote broer Eén. En dat ze nog regelmatig bij StuBru over onze gekende vloer zal komen.'

